Sun Group hé lộ quy hoạch ở “Di sản Xanh biên giới”, mở ra tham vọng thu hút 4 triệu khách du lịch/năm

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sun Group về ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc. Đây là lần đầu tiên tập đoàn này chính thức trình bày phương án quy hoạch tổng thể, sau khi ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2025.

Theo thông tin được chia sẻ, dự án có quy mô khoảng 1.000 ha, nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Ý tưởng quy hoạch lấy cảm hứng từ "Truyền thuyết người Việt cổ" về Vua Tày, hướng tới mô hình phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, bảo tồn văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới.

Với vị trí đặc biệt tại điểm giao thoa giữa vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng và Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, dự án được định hướng trở thành điểm du lịch quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy chuỗi giá trị địa phương, bảo vệ môi trường, tránh thương mại hóa văn hóa bản địa, đồng thời bảo đảm lợi ích cộng đồng, an ninh biên giới và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo định hướng, các phân khu chức năng sẽ được tổ chức kết nối liền mạch, khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc và vị trí biên giới chiến lược với Trung Quốc. Mỗi phân khu gắn với những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, tôn vinh vẻ đẹp của thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao, cùng các giá trị văn minh lúa nước và văn hóa tâm linh. Hệ sinh thái sản phẩm dự kiến bao gồm công trình điểm nhấn, show diễn nghệ thuật, du lịch trải nghiệm và dịch vụ nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được định vị là "Di sản Xanh Biên giới", gắn với lộ trình hiện thực hóa Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc). Khi hoàn thành, khu du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho mô hình phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Về hiệu quả kinh tế – xã hội, dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi tuyến cao tốc được mở rộng, và có thể đạt mốc 4 triệu lượt khách sau 5 năm triển khai. Trong khi đó, năm 2025, Cao Bằng ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 96.000 lượt, tổng thu du lịch đạt trên 2.500 tỷ đồng – con số được đánh giá vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thương hiệu "Non nước Cao Bằng".

Trong bối cảnh đó, Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc được kỳ vọng sẽ trở thành "thỏi nam châm" mới của du lịch Cao Bằng, góp phần đưa du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GRDP địa phương. Thông qua mô hình du lịch cộng đồng và thúc đẩy chuỗi giá trị địa phương, dự án cũng hứa hẹn tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào khi chính cộng đồng Tày, Nùng trở thành những sứ giả văn hóa của vùng đất biên cương trên bản đồ du lịch quốc tế.