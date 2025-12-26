Quốc hội chốt chủ trương Masterise Group làm "siêu" sân bay Gia Bình 196.000 tỷ đồng, lộ diện những phối cảnh đầu tiên

Dự án có địa điểm thực hiện tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh, với diện tích sử dụng đất khoảng 1.960 ha.

Việc thông qua dự án này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá là điển hình trong việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng. Đáng chú ý, đây được xem là bước tiến quan trọng minh chứng cho niềm tin vào năng lực của khối kinh tế tư nhân khi tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trong bối cảnh chính sách minh bạch và thủ tục pháp lý chặt chẽ.

Theo hồ sơ được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án là 196.378 tỷ đồng, phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn một cần khoảng 146.236 tỷ đồng và giai đoạn hai là 55.142 tỷ đồng. Điểm nhấn trong cấu trúc tài chính là dự án hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước trực tiếp. Nguồn vốn sẽ do nhà đầu tư tự thu xếp, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.

Chủ đầu tư dự án - Masterise Group - là tên tuổi không xa lạ trên thị trường, sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu quy mô lớn như Grand Marina Saigon, The Global City, Masteri West Heights hay The Centric tại Hải Phòng. Các dự án này được đánh giá cao về tính pháp lý và tiến độ triển khai theo chuẩn quốc tế.

Để chuẩn bị nguồn lực cho "siêu dự án" hạ tầng này, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức hơn 35.200 tỷ đồng vào tháng 8/2025. Theo phương án tài chính, Masterise Group dự kiến huy động vốn vay và các nguồn hợp pháp khác chiếm khoảng 85% tổng mức đầu tư.

Về quy mô vận hành, Cảng HKQT Gia Bình được quy hoạch là sân bay lưỡng dụng, phục vụ đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và nhu cầu dân sự. Đến năm 2030 (kết thúc giai đoạn 1), sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, công suất sẽ được nâng lên mức 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Để đảm bảo khả năng khai thác, dự án sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia thông qua các tuyến cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia đang được quy hoạch.

Dưới góc độ phát triển vùng, dự án nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan chuyên môn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nhận định đây là "cơ hội vàng" để vùng Thủ đô hình thành mô hình "trung tâm kép" tương tự như London hay Tokyo, tận dụng lợi thế khu vực phía Đông Bắc Hà Nội để thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, logistics và thương mại điện tử. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua dự án cho thấy khối tư nhân hoàn toàn có thể đảm đương những công trình quy mô lớn khi có cơ chế phù hợp.

Về tiến độ triển khai thực tế, tính đến đầu tháng 12/2025, công tác giải phóng mặt bằng đang được tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh với sự đồng thuận cao. Hàng nghìn hộ dân tại 4 xã trong vùng dự án đã hoàn thành việc kê khai và nhận chi trả tạm ứng. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành chính sách đặc thù theo Quyết định 38/2025/QĐ-UBND, trong đó mức hỗ trợ bồi thường có thể lên tới 30% giá đất ở, đi kèm các ưu tiên về tái định cư. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục quan trọng để kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2027.