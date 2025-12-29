Nanoco 2026: Doanh nghiệp chiếu sáng Việt đạt chuẩn ETL, đưa sản phẩm vào Walmart Mỹ

Những con số ấn tượng của một thương hiệu bền bỉ hơn 3 thập kỷ

Nanoco Group khởi nguồn từ năm 1991 với Công ty Phước Thạnh, xuất phát điểm ở lĩnh vực phân phối thiết bị điện dân dụng. Đến năm 2011, thương hiệu Nanoco chính thức ra đời. Sau gần 35 năm phát triển, doanh nghiệp xây dựng mạng lưới vận hành rộng khắp với hơn 1.300 nhà phân phối và hơn 7.000 điểm bán trên toàn quốc-một lợi thế độ phủ hiếm có trong ngành thiết bị điện - chiếu sáng tại Việt Nam.

2026 - năm bản lề của chiến lược "nâng chuẩn trải nghiệm sống"

Nếu giai đoạn 2015- 2025 là giai đoạn Nanoco tăng tốc đầu tư sản xuất và R&D để tăng độ ổn định, độ bền và hiệu suất chiếu sáng, thì giai đoạn 2025- 2026 được xác định như bước chuyển quan trọng trong chiến lược nâng tầm hình ảnh thương hiệu, đồng thời cập nhật xu hướng sống hiện đại để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Điểm nhấn truyền thông của giai đoạn này là iTVC "Sáng mọi khoảnh khắc - Tỏa khắp năm châu", với mạch kể đặt ánh sáng vào các lát cắt đời sống: không gian năng động của người trẻ, căn nhà ấm cúng nơi gia đình quây quần, hay nhịp sinh hoạt mưu sinh thường ngày. Cách kể này cũng đồng thời gợi mở một hướng đi dài hạn: ánh sáng Việt không chỉ dừng ở việc chiếu sáng, mà đồng hành cùng nhịp sống hiện đại và bền vững.

Dòng sản phẩm cải tiến từ năng lực tự thiết kế và dán mạch điện tử đạt 155.000 điểm dán/giờ, chính xác 99,7%

Trong bài toán không gian sống chất lượng, bóng đèn trong nhà không chỉ là thiết bị điện mà là một phần của trải nghiệm hằng ngày: ánh sáng trắng vừa đủ để đọc và làm việc, ánh sáng vàng dịu để nghỉ ngơi, cảm giác nhìn dễ chịu khi sinh hoạt dài giờ và sự an toàn trong vận hành. Với Nanoco, định hướng phát triển các dòng bóng đèn LED cho không gian trong nhà được xây dựng trên nền tảng tự chủ thiết kế, mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế và kiểm soát chất lượng nhiều lớp.

Nanoco góp phần hoàn thiện từng không gian của gia đình thông qua các giải pháp thiết bị và chiếu sáng phù hợp

Ở góc độ năng lực sản xuất, doanh nghiệp làm chủ thiết kế và công nghệ của các cấu phần cốt lõi như mô-đun LED và bộ nguồn. Đầu tư dây chuyền SMT hơn 40 tỷ đồng, với tốc độ lên đến 155.000 điểm dán/giờ và độ chính xác đạt 99,7%, giúp giảm sai sót trong lắp ráp, tăng độ ổn định và độ bền của sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp các dòng sản phẩm chiếu sáng đáp ứng các tiêu chí khắt khe về độ bền, an toàn điện, hiệu suất chiếu sáng và quy trình kiểm định theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Nanoco xây dựng nền tảng chất lượng thông qua việc đánh giá tuổi thọ đèn theo các chuẩn IES LM-80/TM-21, vận hành hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001 và ISO 14001, đồng thời số hóa quản lý sản xuất bằng các nền tảng PanaCIM, SAP S/4HANA và Tableau.

Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị hệ thống và dữ liệu số tạo nên cơ sở minh bạch, đáng tin cậy để khẳng định chất lượng, đặc biệt trong chiến lược định vị và phát triển các dòng sản phẩm chiếu sáng cao cấp của Nanoco.

Đèn Led Dây Ngoài Trời là sản phẩm nổi bật với thiết kế đẹp mắt và độ sáng cao

Ánh sáng tình thân - khi đèn là thứ giữ nhịp cho căn nhà

Trong các thông điệp gần đây, Nanoco chọn kể ánh sáng như một biểu tượng kết nối: kết nối con người với không gian và kết nối các thế hệ trong đời sống gia đình. Đây cũng là chất liệu phù hợp để đưa các sản phẩm về đúng bối cảnh sử dụng: phòng khách cho những buổi quây quần, phòng ngủ cho trạng thái thư giãn, hay góc bàn ăn - nơi nhịp sinh hoạt gia đình diễn ra đều đặn mỗi ngày.

Khi ánh sáng được thiết kế đúng-ổn định, an toàn và có tính dễ chịu cho sinh hoạt trong nhà- nó không phô trương nhưng tác động bền bỉ: giúp không gian ấm hơn, nhịp sống liền mạch hơn, và những khoảnh khắc gần nhau trở nên trọn vẹn hơn.

Không gian sống gia đình trở nên trọn vẹn hơn khi được chăm sóc từ ánh sáng của NANOCO

Từ nhà Việt đến Walmart: tầm nhìn dài hạn của một thương hiệu Việt

Câu chuyện tăng trưởng bền vững thường được nhìn trên trục nội lực - chuẩn hóa - mở rộng thị trường. Trên trục đó, Nanoco cho biết đã từng bước tham gia thị trường quốc tế thông qua hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài, đồng thời khẳng định sản phẩm đáp ứng yêu cầu của những thị trường có tiêu chuẩn cao nhờ năng lực sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng.

Đáng chú ý, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận thêm cột mốc với việc mở rộng sang Campuchia và xuất khẩu đèn LED dây sang thị trường Mỹ, chính thức đưa sản phẩm vào chuỗi bán lẻ Walmart. Để đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ này, nhà máy Nanoco đã trải qua các đợt thanh tra và kiểm định nghiêm ngặt, bao gồm việc đạt chứng chỉ ETL do Intertek cấp về an toàn điện, tuân thủ tiêu chuẩn RoHS với vật liệu không chì và hạn chế các chất nguy hại.

Song song đó, nhà máy cũng phải vượt qua các đợt thanh tra tuân thủ luật lao động, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn và phúc lợi cho người lao động theo quy định quốc tế. Những tiêu chuẩn này được xem là "giấy thông hành" để sản phẩm chiếu sáng Việt Nam có thể hiện diện bền vững trong các chuỗi bán lẻ toàn cầu giai đoạn 2025-2026.



Các sản phẩm Nanoco được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, hướng đến sự bền bỉ, an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Thông tin thêm về Nanoco:

Nanoco Group (Công ty Cổ phần Thiết bị điện Phước Thạnh) hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối thiết bị điện, đèn chiếu sáng và điện gia dụng tại Việt Nam; mạng lưới gồm 26 chi nhánh, 1.300 nhà phân phối và hơn 6.000 điểm bán.

Website: https://www.nanoco.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/nanoco.com.vn