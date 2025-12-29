Đêm nhạc ở Hà Nội hoãn phút chót: Địa chỉ công ty đóng cửa, gỡ bảng hiệu

Mạng xã hội những ngày này đang dồn sự chú ý vào việc một đêm nhạc tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của Việt Nam bất ngờ phải hoãn ngay trong thời điểm chương trình đang diễn ra. Nguyên nhân khiến show "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" tối 28/12 tại Hà Nội vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội không chỉ nằm ở quyết định hoãn show.

Điều khiến khán giả bức xúc hơn cả là cách ban tổ chức truyền đạt và xử lý thông tin. Đáng chú ý, chương trình vẫn tiếp tục mở bán vé cho đến tận phút cuối, trong bối cảnh khả năng hủy hoặc hoãn đã trở nên khá rõ ràng.

Theo đó, vào tối 28/12, khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm tổ chức. Sau khoảng hơn 30 phút chờ đợi, đại diện ban tổ chức đã trực tiếp lên sân khấu, gửi lời xin lỗi khán giả và thông báo chương trình buộc phải hoãn.

Sau khi đại diện ban tổ chức trực tiếp thông báo và xin lỗi khán giả tại hiện trường, đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức trên fanpage, xác nhận việc hoãn The Legend Live Concert Về đây bốn cánh chim trời với lý do “bất khả kháng”.

Ban tổ chức cho biết sẽ thông báo thời gian tổ chức mới trong vòng 10 ngày, đồng thời phòng vé sẽ liên hệ với khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần kế tiếp.

Dưới bài chia sẻ này, đông đảo khán giả để lại bình luận đầy bức xúc, phẫn nỗ, cho rằng công tác thông tin và xử lý tình huống thiếu thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh trước đó chương trình liên tục xuất hiện các thông báo trái chiều về việc hủy, hoãn hay vẫn tiếp tục tổ chức.

Thậm chí, khoảng 19h tối 28/12 (tức 1 tiếng trước khi chương trình diễn ra), trên Fanpage Ban Tổ chức thông báo phải hoãn show vì điều kiện không đủ để chương trình diễn ra. Thế nhưng chỉ vài phút sau, họ xóa bài đăng và cho biết chương trình vẫn như kế hoạch.

Rất nhiều khán giả đòi ban tổ chức trả lại tiền vé và họ sẽ không xem bất cứ đêm nhạc nào do Ngọc Việt show tổ chức.

Dưới bài thông của của BTC, rất nhiều khán giả tràn vào để lại bình luận đầy phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Đến sáng 29/12, theo thông tin trên báo Lao Động, một số khán giả gọi điện cho đường dây nóng in trên poster của công ty Ngọc Việt Show để hỏi về chính sách hoàn, hủy vé nhưng không thể liên lạc. Địa chỉ công ty này nằm ở số 12 Trần Quang Diệu (Hà Nội), tuy nhiên báo Lao Động thông tin tòa nhà đã tắt điện, đóng cửa, bảng hiệu, poster show dán bên ngoài đều bị gỡ bỏ.

"Về đây bốn cánh chim trời" là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, do Ngọc Việt Show tổ chức. Mức giá vé dao động từ 600 nghìn đến 7 triệu đồng.