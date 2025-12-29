Từ phụ thuộc nhập khẩu đến làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất

Tự chủ để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống

Trong suốt nhiều thập kỷ, các trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện quân sự của Việt Nam chủ yếu vận hành nhờ nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Điều này từng tiềm ẩn rủi ro gián đoạn nguồn cung trong những thời điểm đặc biệt.

Đến nay, Việt Nam đã từng bước làm chủ công nghệ, sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng. Petrovietnam đã góp phần quan trọng giúp đất nước tự chủ nguồn cung, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Ở Việt Nam, bảo đảm quốc phòng và an ninh luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là quan điểm nhất quán của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Trong đó, việc chủ động nguồn cung nhiên liệu cho các trang thiết bị kỹ thuật quân đội được xem là yếu tố then chốt, góp phần giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống. Thực tế lịch sử, nhiều loại phương tiện kỹ thuật của quân đội sử dụng công nghệ tương thích với tiêu chuẩn nhiên liệu của Nga và một số đối tác truyền thống khác – những quốc gia có quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy với Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật – quốc phòng. Do vậy, trước đây, phần lớn nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng phải nhập khẩu để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyệt đối cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chính từ yêu cầu cấp thiết đó, Petrovietnam đã được giao trọng trách nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng, góp phần củng cố nền tảng tự chủ về năng lượng quốc phòng, phục vụ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực, trong đó có năng lượng và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc phải nhập khẩu hoàn toàn nhiên liệu đặc chủng từ nước ngoài cũng đồng nghĩa với những rủi ro tiềm ẩn về khả năng gián đoạn nguồn cung trong các tình huống bất khả kháng như biến động chính trị, xung đột quốc tế, thiên tai hay dịch bệnh toàn cầu.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhất định tới chuỗi cung ứng năng lượng, trong đó có các mặt hàng đặc thù phục vụ quốc phòng. Nếu để xảy ra gián đoạn nguồn cung nhiên liệu chiến lược, hoạt động bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng chức năng sẽ chịu tác động không nhỏ.

Các kỹ sư, chuyên gia của NMLD Dung Quất luôn tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Vì vậy, việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng trở thành yêu cầu cấp thiết, được Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đây không chỉ là một mục tiêu về khoa học – công nghệ, mà còn là nội dung cụ thể hóa đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trong đó năng lượng đóng vai trò then chốt bảo đảm cho sức mạnh quốc gia.

Với vai trò là tập đoàn kinh tế Nhà nước giữ vị trí trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrovietnam tiếp tục được giao trọng trách tham gia bảo đảm an ninh năng lượng quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực, củng cố thế chủ động và sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế – kỹ thuật, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và trí tuệ Việt Nam trong việc hiện thực hóa chiến lược an ninh năng lượng quốc gia gắn kết chặt chẽ với an ninh – quốc phòng.

Tự hào làm chủ công nghệ lọc hóa dầu tiên tiến nhất thế giới

Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ được công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng. Để sản xuất thành công, Petrovietnam và BSR đã huy động gần như toàn bộ đội ngũ nhân sự giỏi nhất của BSR trong nhiều lĩnh vực, ngày đêm nghiên cứu, trong khi vẫn bảo đảm nhiệm vụ sản xuất hơn 30% nhu cầu xăng dầu tiêu dùng của thị trường trong nước.

Hàng chục mẫu dầu thô được phân tích, hàng trăm lần chạy mô phỏng, hàng nghìn trang tài liệu được nghiên cứu, và rất nhiều đêm, hàng chục con người cùng thức trắng làm việc – tất cả vì một mục tiêu duy nhất: nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, góp phần bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ba năm miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm – hành trình ấy đã kết tinh trong một dấu mốc đặc biệt. Ngày 25/3/2015, BSR long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định cấp phép cho sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ về sự kiện này, đồng chí Bùi Ngọc Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh: "Chúng ta đã chứng minh người Việt Nam có thể làm chủ công nghệ lọc – hóa dầu tiên tiến hàng đầu thế giới. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hôm nay không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng Petrovietnam và tinh thần phụng sự Tổ quốc."

Nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng giữ vai trò then chốt đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ bình yên cho Tổ quốc. Với ý nghĩa chiến lược đó, việc tự chủ nguồn nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều xung đột và biến động địa chính trị phức tạp.

Đây là một bài toán khó mà không nhiều quốc gia có thể giải được. Theo thống kê, ngoài những siêu cường quân sự như Mỹ, Nga, Trung Quốc và một số nước thuộc khối NATO, chỉ khoảng 15 quốc gia trên thế giới có khả năng tự sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng. Việt Nam tự hào là một trong số ít những quốc gia đạt được năng lực này.

Ở góc độ cụ thể, BSR là đơn vị thứ hai ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được Cục Nhiên liệu và Chất cháy tên lửa thuộc Bộ Tham mưu Bảo đảm vật tư – kỹ thuật các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cấp phép sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực và nhiên liệu DO L-62, sử dụng cho phương tiện kỹ thuật quân sự và thiết bị đặc biệt do Nga sản xuất.

Sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng không chỉ là thành tựu về khoa học – kỹ thuật, đây là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, cho ý chí sáng tạo và khát vọng phụng sự Tổ quốc của những chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, người lao động Petrovietnam, BSR. Thành quả ấy đã hiện thực hóa khát vọng tự chủ, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng, gắn liền với sức mạnh quốc phòng và an ninh quốc gia.