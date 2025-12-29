Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty con của Novaland thành cổ đông lớn tại Seaprodex

29-12-2025 - 19:28 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO)- Địa ốc Ngân Hiệp - công ty con của Novaland đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu Seaprodex, tăng tỉ lệ sở hữu lên 24%.

Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp (Ngân Hiệp) - công ty con của Novaland (sở hữu 99,98%) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA (Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex). 

Giao dịch đã đưa doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỉ lệ sở hữu 24,03%. Trước đó, Ngân hiệp không nắm cổ phiếu nào của SEA. Hiện tại, giá trên sàn của SEA đang giao dịch  là 40.500 đồng/cổ phiếu, tính ra giá thị trường, Ngân Hiệp phải chi ra 1.215 tỉ đồng để sở hữu 24,03% của SEA.

Ngân Hiệp hiện đang là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Wonderland và Habana Island. Phân kỳ này có tiến độ xây dựng tốt, hiện đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng đang trong xây dựng thi công.

Công ty con của Novaland thành cổ đông lớn tại Seaprodex - Ảnh 1.

Dự án SEAPRODEX tại vị trí đắc địa 2 mặt tiền của Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng

Đại diện Novaland cho biết giao dịch của Ngân Hiệp là khoản đầu tư dài hạn, nhằm đa dạng hệ sinh thái bên cạnh ngành nghề cốt lõi bất động sản. Novaland đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc.

Hiện Novaland đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc, các dự án trọng điểm.

Theo đó, cùng thời điểm này, Novaland đã công bố bán thoái vốn tại dự án The Sun Avenue thông qua thoái vốn toàn bộ từ công ty con.

Theo Sơn Nhung

Người Lao động

