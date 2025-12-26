Khi Vingroup rút lui khỏi đường sắt cao tốc Bắc Nam, Vinspeed tăng vốn điều lệ thêm 36% lên 45.000 tỷ

CTCP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ của công ty tăng 36%, từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng.

Phần vốn này có 24.971 tỷ đồng là tiền, tương ứng 55,5%, còn lại là "tài sản khác" tương ứng 20.029 tỷ đồng, tương ứng 45,5%.﻿

Tức là riêng về đóng góp bằng tiền, ﻿vốn điều lệ của Vinspeed tăng thêm 2.771 tỷ đồng, từ 22.200 tỷ đồng lên 24.971 tỷ đồng.

Theo công văn số 764/2025 ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đã chính thức đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam , dự án mà tập đoàn từng trình Chính phủ xem xét vào tháng 5/2025.

Theo lý giải của Vingroup, việc xin rút đăng ký đầu tư là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu phải tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được Chính phủ tin tưởng giao phó. Trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều công trình quy mô rất lớn, tập đoàn cho rằng việc dàn trải nguồn lực có thể ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng cam kết.

Tức là Vingroup hiện còn tham gia 2 tuyến đường sắt tốc độ cao khác là Bến Thành – Cần Giờ ở phía Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh ở phía Bắc. Đây đều là các công trình đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn và năng lực tổ chức thi công ở mức cao.