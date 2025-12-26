PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp

Đây là bước ngoặt đánh dấu lần đầu tiên khách hàng Việt có thể trực tiếp trải nghiệm các thiết kế thời trang nam tinh tế, từ suit, áo khoác, sơ mi đến phụ kiện, của CANALI – thương hiệu toàn cầu về phong cách menswear lịch lãm suốt hơn 90 năm qua.

Sự kết hợp giữa CANALI và PNJ không chỉ mở ra một trang mới cho thị trường thời trang nam cao cấp tại Việt Nam, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của PNJ trong việc mang đến trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp cho giới tinh hoa. Việc bắt tay với CANALI được kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng giữa trang sức cao cấp và thời trang nam sang trọng, hai lĩnh vực PNJ đang phát triển mạnh mẽ.

Di sản gần một thế kỷ và triết lý "Whispered Luxury"

Thành lập năm 1934 tại Triuggio, Italy, CANALI là thương hiệu gia đình nổi tiếng với những giá trị cốt lõi về chất lượng và thanh lịch. Hơn 90 năm qua, thương hiệu này đã trở thành biểu tượng của phong thái tinh tế, được giới mộ điệu, doanh nhân và chính khách toàn cầu lựa chọn. Hiện diện tại hơn 100 quốc gia, CANALI vẫn duy trì cam kết sản xuất 100% tại Italy với 7 xưởng may truyền thống và hơn 1.300 thợ lành nghề.

Bản sắc CANALI được định hình bởi triết lý "Whispered Luxury" – sự xa xỉ kín đáo, không phô trương mà ẩn chứa trong chất liệu thượng hạng, kỹ thuật thủ công tinh xảo và trải nghiệm riêng của người mặc. CEO Stefano Canali chia sẻ, khách hàng mặc một thiết kế của CANALI sẽ "cảm nhận được chất liệu cao cấp, sự mềm mại của lớp lót và sự thoải mái tuyệt đối" – những giá trị nội tại mà thương hiệu theo đuổi suốt gần một thế kỷ.

Chất lượng thượng hạng và nghệ thuật thủ công Italy

Mỗi sản phẩm CANALI là một kiệt tác được hình thành qua hàng trăm công đoạn thủ công, từ chọn vải, cắt may đến hoàn thiện. Một bộ suit thường trải qua hơn 300 bước thủ công, từ kết cấu "full canvas" giúp áo giữ phom tự nhiên, vừa vặn cơ thể, đến nghệ thuật là ve áo, đường ly bằng bàn ủi truyền thống. Những chi tiết tưởng vô hình này mang đến trải nghiệm khác biệt: vừa vặn, thoáng khí và tôn lên phong thái đĩnh đạc, tự tin của người đàn ông.

Chất lượng tuyệt đối và tay nghề thủ công tinh xảo giúp CANALI chinh phục giới tinh hoa toàn cầu. Thương hiệu gọi đó là "sự tín nhiệm lặng thầm" – khi đẳng cấp được khẳng định bằng giá trị thực, không cần phô trương.

"Me by CANALI" – Cá nhân hóa trải nghiệm sartorial cho quý ông Việt

Sự hiện diện của CANALI tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ chuyển mình, khi thế hệ doanh nhân mới tìm về giá trị nội tại, bền vững và tinh tế. Bên cạnh các dòng ready-to-wear, CANALI mang đến dịch vụ cá nhân hóa cao cấp "Me by CANALI", cho phép quý ông thiết kế bộ trang phục độc bản theo chất liệu, phom dáng và chi tiết tinh xảo mang dấu ấn cá nhân.

Mỗi bộ suit được chế tác thủ công tại Italy dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia CANALI, phản ánh trọn vẹn phong cách và cá tính chủ nhân. Stefano Canali nhận định: "Việt Nam là nơi thấu hiểu vẻ đẹp của sự giản đơn, tinh tế trong cử chỉ thầm lặng. Chúng tôi thấy tại đây một thế hệ quý ông mới – trân trọng truyền thống, giàu cá tính và tìm kiếm xa xỉ chân thực, đầy ý nghĩa."

CANALI và PNJ – Cộng hưởng giá trị bền vững

Sự hợp tác giữa CANALI và PNJ mang đến biểu tượng thời trang nam di sản hơn 90 năm cho Việt Nam, đồng thời định hình chuẩn mực mới về phong cách sống sang trọng cho quý ông tinh hoa Việt. Với chất lượng thượng hạng, triết lý whispered luxury và dịch vụ cá nhân hóa tinh tế, CANALI được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm sự hoàn mỹ thầm lặng trong từng chi tiết.

Thông tin cửa hàng CANALI tại Việt Nam:

TP. Hồ Chí Minh:

CANALI Boutique Saigon: Tầng 2, Union Square, 171 Đồng Khởi, Quận 1.

Hotline: (+84) 76 528 8286 | Email: CANALI.hcm@flvn.vn

Hà Nội:

CANALI Boutique Hanoi: 31 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm.

Hotline: (+84) 39 540 9831 | Email: CANALI.hn@flvn.vn