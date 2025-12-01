Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn thành 95% GĐ1, phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm kịp hoàn thành ngay quý sau

30-12-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, chia sẻ: "Doanh nghiệp đang phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm hoàn thiện việc lắp đặt máy móc, đồng thời tổ chức thi công xuyên các dịp lễ, tết, với mục tiêu hoàn thành dự án trong quý 1/2026 để nhà máy vận hành thử trong quý 2/2026."

Đại dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn thành 95% GĐ1, phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm kịp hoàn thành ngay quý sau- Ảnh 1.

Theo thông tin trên Báo Thanh Hóa về tiến độ dự án số 1, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tập trung hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị.

Dự án được khởi công từ tháng 2/2025, với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 151.000 tấn hóa chất/năm. Đến nay, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành khoảng 95% và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, sẵn sàng cho vận hành thử trong năm 2026. Công tác chuẩn bị nhân sự, đào tạo đội ngũ vận hành và mời chuyên gia kỹ thuật cũng đang được chủ đầu tư triển khai song song, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thử và vận hành chính thức.

Đại dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn thành 95% GĐ1, phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm kịp hoàn thành ngay quý sau- Ảnh 2.

Một góc Dự án số 1, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại KKTNS đang gấp rút thi công. Ảnh: Tùng Lâm (Báo Thanh Hóa)

Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, chia sẻ: "Doanh nghiệp đang phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm hoàn thiện việc lắp đặt máy móc, đồng thời tổ chức thi công xuyên các dịp lễ, tết, với mục tiêu hoàn thành dự án trong quý 1/2026 để nhà máy vận hành thử trong quý 2/2026."

Dự án số 1 là một phần trong đại dự án tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng, được chia làm 3 phân kỳ.

Đại dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn thành 95% GĐ1, phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm kịp hoàn thành ngay quý sau- Ảnh 3.

Giữa tháng 9/2025, HĐQT Hóa chất Đức Giang đã phê duyệt một loạt thay đổi quan trọng cho dự án. Lý do cho việc mở rộng được Công ty đưa ra là do nhu cầu thị trường đối với các loại hóa chất như Kali Sunfat (K2SO4), H2O2, và đặc biệt là ắc quy bình đang ở mức cao.

Cụ thể, dự án sẽ được mở rộng thêm giai đoạn 2, bổ sung công suất thiết kế 75.500 tấn hóa chất/năm và sản phẩm ắc quy bình. Các sản phẩm mới bao gồm Kali Sunfat (20.000 tấn/năm), H2O2 (15.000 tấn/năm), hóa chất tinh khiết cơ bản (500 tấn/năm) và ắc quy bình (2.000.000 kWh/năm, tương đương 40.000 tấn/năm). Để thực hiện giai đoạn 2, DGC đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho cả hai giai đoạn lên 2.900 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Về mặt thương mại, dự án đã có đầu ra tương đối chắc chắn. Theo cập nhật từ Chứng khoán MB (MBS), Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1. Cùng với cam kết từ các khách hàng khác, tổng sản lượng đã có hợp đồng bao tiêu đã lên đến 50% công suất. MBS nhận định đây sẽ là động lực tăng trưởng chủ chốt cho DGC trong năm 2026, dự kiến đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng doanh thu.

Tiến độ dự án cũng được điều chỉnh lại. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 2/2026. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu thủ tục đầu tư từ quý 3/2025 và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 4/2027. Riêng dây chuyền sản xuất ắc quy bình sẽ được triển khai theo 3 đợt, kéo dài từ quý 3/2026 đến quý 1/2033.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Show diễn "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" hoãn đột ngột sát giờ chót khiến khán giả bức xúc: Công ty nào đứng sau?

Show diễn "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" hoãn đột ngột sát giờ chót khiến khán giả bức xúc: Công ty nào đứng sau? Nổi bật

Lai lịch 2 công ty đặc biệt bị Quốc Cường Gia Lai bán để trả khoản nợ nghìn tỷ cho bà Trương Mỹ Lan

Lai lịch 2 công ty đặc biệt bị Quốc Cường Gia Lai bán để trả khoản nợ nghìn tỷ cho bà Trương Mỹ Lan Nổi bật

Mạo danh Vingroup, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày

Mạo danh Vingroup, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày

00:00 , 30/12/2025
Vietjet thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách

Vietjet thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách

23:42 , 29/12/2025
Đại diện Cục Thuế: Ngoài bà bán xôi thì hầu như người kinh doanh đều dùng phần mềm bán hàng vì rất tiện, kể cả quán cà phê nhỏ nhất

Đại diện Cục Thuế: Ngoài bà bán xôi thì hầu như người kinh doanh đều dùng phần mềm bán hàng vì rất tiện, kể cả quán cà phê nhỏ nhất

20:17 , 29/12/2025
Nanoco 2026: Doanh nghiệp chiếu sáng Việt đạt chuẩn ETL, đưa sản phẩm vào Walmart Mỹ

Nanoco 2026: Doanh nghiệp chiếu sáng Việt đạt chuẩn ETL, đưa sản phẩm vào Walmart Mỹ

20:00 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên