Đại dự án 12.000 tỷ của Hóa chất Đức Giang (DGC) hoàn thành 95% GĐ1, phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm kịp hoàn thành ngay quý sau

Theo thông tin trên Báo Thanh Hóa về tiến độ dự án số 1, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), hàng trăm công nhân, kỹ sư đang tập trung hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị.

Dự án được khởi công từ tháng 2/2025, với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 151.000 tấn hóa chất/năm. Đến nay, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành khoảng 95% và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, sẵn sàng cho vận hành thử trong năm 2026. Công tác chuẩn bị nhân sự, đào tạo đội ngũ vận hành và mời chuyên gia kỹ thuật cũng đang được chủ đầu tư triển khai song song, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành thử và vận hành chính thức.

Một góc Dự án số 1, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại KKTNS đang gấp rút thi công. Ảnh: Tùng Lâm (Báo Thanh Hóa)

Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn, chia sẻ: "Doanh nghiệp đang phát động kế hoạch 100 ngày cao điểm hoàn thiện việc lắp đặt máy móc, đồng thời tổ chức thi công xuyên các dịp lễ, tết, với mục tiêu hoàn thành dự án trong quý 1/2026 để nhà máy vận hành thử trong quý 2/2026."

Dự án số 1 là một phần trong đại dự án tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng, được chia làm 3 phân kỳ.

Giữa tháng 9/2025, HĐQT Hóa chất Đức Giang đã phê duyệt một loạt thay đổi quan trọng cho dự án. Lý do cho việc mở rộng được Công ty đưa ra là do nhu cầu thị trường đối với các loại hóa chất như Kali Sunfat (K2SO4), H2O2, và đặc biệt là ắc quy bình đang ở mức cao.

Cụ thể, dự án sẽ được mở rộng thêm giai đoạn 2, bổ sung công suất thiết kế 75.500 tấn hóa chất/năm và sản phẩm ắc quy bình. Các sản phẩm mới bao gồm Kali Sunfat (20.000 tấn/năm), H2O2 (15.000 tấn/năm), hóa chất tinh khiết cơ bản (500 tấn/năm) và ắc quy bình (2.000.000 kWh/năm, tương đương 40.000 tấn/năm). Để thực hiện giai đoạn 2, DGC đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho cả hai giai đoạn lên 2.900 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Về mặt thương mại, dự án đã có đầu ra tương đối chắc chắn. Theo cập nhật từ Chứng khoán MB (MBS), Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1. Cùng với cam kết từ các khách hàng khác, tổng sản lượng đã có hợp đồng bao tiêu đã lên đến 50% công suất. MBS nhận định đây sẽ là động lực tăng trưởng chủ chốt cho DGC trong năm 2026, dự kiến đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng doanh thu.

Tiến độ dự án cũng được điều chỉnh lại. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 2/2026. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu thủ tục đầu tư từ quý 3/2025 và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 4/2027. Riêng dây chuyền sản xuất ắc quy bình sẽ được triển khai theo 3 đợt, kéo dài từ quý 3/2026 đến quý 1/2033.