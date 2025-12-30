Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo 'chơi lớn' tại công ty con phục vụ mặt đất

30-12-2025 - 08:58 AM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo 'chơi lớn' tại công ty con phục vụ mặt đất

Airport NEO có tiền thân là Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Vietjet (VJGS), được thành lập từ tháng 10/2021, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như phục vụ mặt đất, chăm sóc hành khách, bảo dưỡng – làm sạch tàu bay, dịch vụ kỹ thuật, suất ăn hàng không và các dịch vụ hỗ trợ tại nhà ga, sân bay.

CTCP Hàng không Vietjet Air (mã CK: VJC) vừa thông qua phương án tăng vốn góp tại Airport NEO – doanh nghiệp 100% vốn do Vietjet sở hữu.

Theo đó, công ty sẽ rót thêm 100 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Airport NEO từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, qua đó gia tăng năng lực tài chính cho mảng dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không.

Airport NEO có tiền thân là Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Vietjet (VJGS), được thành lập từ tháng 10/2021, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như phục vụ mặt đất, chăm sóc hành khách, bảo dưỡng – làm sạch tàu bay, dịch vụ kỹ thuật, suất ăn hàng không và các dịch vụ hỗ trợ tại nhà ga, sân bay.

Vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, sau khi trải qua một số thay đổi nhân sự cấp cao trước khi chính thức đổi tên thành Airport NEO vào tháng 9/2025, ngay trước thời điểm Vietjet quyết định tăng vốn.

Đến nay, Vietjet đã tự đảm nhiệm phần lớn công tác phục vụ mặt đất cho đội bay của mình. Việc chủ động “nội hóa” dịch vụ không chỉ giúp hãng kiểm soát tốt hơn chất lượng vận hành, mà còn góp phần tối ưu chi phí, cải thiện trải nghiệm hành khách trong bối cảnh quy mô khai thác liên tục mở rộng.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả trúng thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án quan trọng trong tổ hợp bảo dưỡng tàu bay của sân bay Long Thành, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm năng lực khai thác khi sân bay đi vào vận hành giai đoạn 1, đồng thời phục vụ nhu cầu bảo dưỡng của các hãng hàng không trong nước.

Về phần mở rộng đội bay, Vietjet gần đây đã tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới – đợt bổ sung lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Việc tăng nhanh quy mô đội tàu, kết hợp với đầu tư mạnh vào dịch vụ mặt đất và bảo dưỡng, cho thấy Vietjet đang từng bước hoàn thiện mô hình hãng hàng không có mức độ tự chủ cao trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác bay đến hạ tầng kỹ thuật.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, doanh thu từ vận tải hàng không của Vietjet đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 52.329 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.987 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup xây siêu cảng 14 tỷ USD Nam Đồ Sơn: Công suất vượt cảng to thứ 2 thế giới, lớn hơn tổng lượng hàng cả nước hiện tại, Bộ Xây dựng ra văn bản mới

Vingroup xây siêu cảng 14 tỷ USD Nam Đồ Sơn: Công suất vượt cảng to thứ 2 thế giới, lớn hơn tổng lượng hàng cả nước hiện tại, Bộ Xây dựng ra văn bản mới Nổi bật

Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam

Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam Nổi bật

Vận hành TTTM xanh, giảm phát thải: Quân cờ chiến lược của AEON MALL

Vận hành TTTM xanh, giảm phát thải: Quân cờ chiến lược của AEON MALL

08:00 , 30/12/2025
Hiện tượng Gelex Electric: Khi tăng trưởng đột phá gọi tên một doanh nghiệp sản xuất

Hiện tượng Gelex Electric: Khi tăng trưởng đột phá gọi tên một doanh nghiệp sản xuất

08:00 , 30/12/2025
VinFast sẽ phân phối 20.000 ô tô điện, 100.000 xe máy điện tại Thủ đô Congo chỉ trong 3 tháng tới

VinFast sẽ phân phối 20.000 ô tô điện, 100.000 xe máy điện tại Thủ đô Congo chỉ trong 3 tháng tới

07:27 , 30/12/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết PVN: Nhóm cổ phiếu năng lượng ‘phản ứng’ ngay, riêng PVB tăng kịch trần

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết PVN: Nhóm cổ phiếu năng lượng ‘phản ứng’ ngay, riêng PVB tăng kịch trần

00:07 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên