VinFast sẽ phân phối 20.000 ô tô điện, 100.000 xe máy điện tại Thủ đô Congo chỉ trong 3 tháng tới

Tập đoàn Vingroup vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) ba bên với Thành phố Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Công ty Exposure SARL, thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững, hiện đại và dễ tiếp cận tại Thủ đô Congo. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng đô thị và chuyển đổi xanh tại Kinshasa.

Theo nội dung MoU, Vingroup, Exposure và chính quyền Thành phố Kinshasa sẽ phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy việc mua sắm và triển khai các phương tiện giao thông thuần điện do VinFast sản xuất, bao gồm xe buýt điện, ô tô điện và xe máy điện, phục vụ nhu cầu giao thông công cộng, đội xe hành chính cũng như người dân. Song song với đó, các bên sẽ cùng xây dựng hệ sinh thái xe điện, gồm mạng lưới trạm sạc và hệ thống dịch vụ hậu mãi.

Về phân công vai trò, VinFast sẽ cung cấp các đề xuất thương mại và kỹ thuật chi tiết cho đội xe điện. Exposure chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh sơ bộ, triển khai các thủ tục hành chính và pháp lý tại địa phương liên quan đến nhập khẩu, phân phối và vận hành. Thành phố Kinshasa sẽ xem xét, đề xuất các cơ chế khuyến khích cần thiết như chính sách thuế, khung pháp lý và tiếp cận hạ tầng, đồng thời chỉ định cơ quan đầu mối quản lý, giám sát đội xe buýt điện.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến từ nay đến hết Quý I/2026, các bên thống nhất lộ trình ký kết các hợp đồng chính thức để hiện thực hóa hợp tác. Theo kế hoạch, VinFast sẽ cung cấp khoảng 500 xe buýt điện và 1.000 ô tô điện cho đội xe công cộng tại Kinshasa. Cùng thời gian này, VinFast và Exposure dự kiến triển khai việc cung ứng và phân phối ra thị trường từ 10.000–20.000 ô tô điện và 50.000–100.000 xe máy điện.

Bên cạnh phương tiện, các bên cũng sẽ phối hợp phát triển mạng lưới trạm sạc trên diện rộng và hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền, bảo đảm khả năng vận hành ổn định, thuận tiện cho người sử dụng. Vingroup đồng thời cam kết chuyển giao tri thức và đào tạo nguồn nhân lực địa phương, bao gồm đào tạo lái xe, kỹ thuật viên và đội ngũ vận hành, cũng như hỗ trợ thiết kế kỹ thuật cho hạ tầng giao thông điện hóa. Chính quyền Thành phố Kinshasa cam kết hỗ trợ về quỹ đất, bố trí địa điểm trạm sạc và giải pháp đảm bảo nguồn điện.

Chia sẻ về hợp tác, ông Jésus-Noël Sheke Wa Domene, Bộ trưởng Thành phố phụ trách Kế hoạch, Ngân sách, Công vụ, Việc làm, Du lịch, Giao thông và Di chuyển Đô thị, cho biết thành phố đánh giá cao sự hợp tác với Vingroup trong thúc đẩy các giải pháp di chuyển xanh và thông minh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, hướng tới giảm tác động môi trường và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Hoàng Phương, Tổng Giám đốc Vingroup châu Phi, khẳng định Vingroup vinh dự được đồng hành cùng Kinshasa trong hành trình xây dựng môi trường sống hiện đại, văn minh và bền vững; việc triển khai giao thông xanh không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra các giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trước đó, Chính quyền Thủ đô Kinshasa và Vingroup cũng đã ký MoU nghiên cứu phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất khoảng 6.300 ha, với các hạng mục nhà ở, y tế, giáo dục, thương mại, du lịch và khu hành chính, được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển mới của thủ đô.



