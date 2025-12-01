Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết PVN: Nhóm cổ phiếu năng lượng ‘phản ứng’ ngay, riêng PVB tăng kịch trần

Ảnh: Petrotimes

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN).

Đây là sự kiện quan trọng định hướng hoạt động cho ngành năng lượng mũi nhọn của đất nước. Tại hội nghị, bên cạnh việc trao quyết định bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên cho ông Lê Ngọc Sơn, Chính phủ đã ghi nhận những nỗ lực của PVN khi lần đầu tiên sau 11 năm cắt đứt được đà suy giảm sản lượng khai thác dầu.

Ảnh: Petrotimes

Đặc biệt, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó nộp ngân sách đạt gần 166.000 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch. Năm 2025 cũng ghi dấu ấn khi PVN lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu; giá trị thực hiện đầu tư đạt 51.400 tỷ đồng (tăng gần 44%) và doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt trên 144.600 tỷ đồng (tăng 56%).

Những kết quả khả quan của ngành dầu khí trong năm 2025 có sự đóng góp quan trọng từ việc hoàn thiện khung khổ pháp lý. Nghị quyết số 66.6 ban hành hồi tháng 10/2025 cùng các cơ chế mới đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, phân cấp mạnh mẽ cho PVN trong việc phê duyệt các dự án thăm dò và khai thác. Môi trường chính sách thông thoáng hơn, kết hợp với các chỉ đạo về việc thực hiện "6 tiên phong" trong giai đoạn tới, được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Sự cộng hưởng giữa thông tin vĩ mô thuận lợi, kỳ vọng giá năng lượng thế giới phục hồi và kết quả kinh doanh khả quan đã kích hoạt dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí.

Phiên giao dịch đầu tuần (29/12), thị trường chứng khoán ghi nhận tâm lý hứng khởi. VN-Index kết phiên tăng tới 25 điểm (1,45%) lên mức 1.754,84 điểm với thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 21.300 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chỉ số chung thăng hoa, nhóm Dầu khí trở thành tâm điểm với sắc xanh bao phủ diện rộng, thậm chí nhiều mã tăng mạnh. Cụ thể, PVB gây ấn tượng mạnh nhất khi sớm tăng kịch trần 9,81%, đóng cửa tại mức giá 34.700 đồng/cổ phiếu.

"Anh cả" ngành khí GAS cũng không kém cạnh khi tăng tốc mạnh mẽ 6,52%, leo lên mức giá 75.100 đồng/cổ phiếu, đóng vai trò trụ cột nâng đỡ chỉ số.

Đà hưng phấn lan tỏa đồng thuận sang hầu hết các mã trong ngành: CNG tăng 5,06% lên 24.900 đồng/cp; bộ đôi thượng nguồn PVD và PVS cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng lần lượt là 4,2% (lên 28.500 đồng) và 4,1% (lên 35.100 đồng). Ở nhóm hạ nguồn và phân bón, sắc xanh cũng chiếm ưu thế: OIL (+3,77%), BSR (+2,77%), DCM (+2,83%), DPM (+2,71%). Nhóm điện khí như POW hay NT2 cũng nhích tăng hơn 1%.

Đà tăng của giá cổ phiếu được hỗ trợ vững chắc bởi nền tảng cơ bản. Theo số liệu ước tính năm 2025, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu hơn 142.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với mức thực hiện của năm 2024. Riêng trong quý IV/2025, đơn vị này đã chuyển từ mức lỗ cùng kỳ sang có lãi hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành với kết quả khả quan. Doanh thu năm 2025 của GAS ước đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 14.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tương tự, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) cũng báo cáo mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt khoảng 1.100 tỷ đồng trước thuế nhờ hiệu suất sử dụng giàn khoan được cải thiện và đóng góp từ giàn khoan mới.