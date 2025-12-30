Từ phân phối ô tô đến hệ sinh thái di chuyển: Chiến lược Tasco tại Mobility Day 2025

Lần đầu tiên, Tasco tổ chức sự kiện Tasco Mobility Day – giới thiệu và công bố các hoạt động mới của toàn hệ thống, đồng thời chia sẻ định hướng chiến lược của Tasco trong thời gian tới. Tasco Mobility Day 2025 được tổ chức tại Tasco Mall (Hà Nội), địa điểm đang được Tasco phát triển theo mô hình Tasco Automall độc đáo – nơi 12 điểm chạm về mobility trong hệ sinh thái Tasco được quy tụ tại một không gian duy nhất.

Mô hình này cho phép khách hàng tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng trọn vẹn các dịch vụ phục vụ di chuyển của Tasco, từ ô tô, bảo hiểm, cứu hộ, thu phí không dừng, sạc điện, thuê xe cho tới các dịch vụ hậu mãi và kết nối công nghệ, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn của Tasco trong việc xây dựng giải pháp di chuyển toàn diện, liền mạch và lấy khách hàng làm trung tâm.

Với định hướng "One-stop Mobility Solution", Tasco không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối ô tô, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng – từ mua xe, sử dụng, bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, sạc điện, thuê xe, rửa xe cho đến thu phí không dừng – được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất.

Công bố kế hoạch ra mắt các mẫu xe cao cấp trong năm 2026

Tại Tasco Mobility Day 2025, Tasco Auto chính thức công bố kế hoạch giới thiệu loạt mẫu xe cao cấp tại thị trường Việt Nam trong năm 2026, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp và xe năng lượng mới. Theo đó, các mẫu xe dự kiến ra mắt bao gồm ZEEKR 7X, ZEEKR 009 – hai đại diện nổi bật của thương hiệu xe điện cao cấp ZEEKR, cùng các mẫu xe sang thể thao của Lotus như Lotus Eletre, Emeya và Emira.

Việc đưa các mẫu xe này về Việt Nam cho thấy định hướng rõ ràng của Tasco Auto trong việc đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe điện, xe hiệu suất cao và xe sang mang đậm dấu ấn công nghệ. Song song với kế hoạch sản phẩm, Tasco cũng giới thiệu mô hình Tasco Experience Center – không gian tích hợp trưng bày, trải nghiệm và tư vấn các thương hiệu xe cao cấp do Tasco phân phối. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm khách hàng, từ tiếp cận sản phẩm, lái thử, cá nhân hóa dịch vụ cho đến kết nối các tiện ích trong hệ sinh thái mobility của Tasco.

VETC chính thức vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc 24/7

Trong khuôn khổ Tasco Mobility Day 2025, VETC chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7. Trung tâm được vận hành theo mô hình điều phối tập trung, ứng dụng công nghệ để kết nối lực lượng cứu hộ, phương tiện và đối tác trên toàn quốc, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý, đảm bảo tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trong từng tình huống.

Với nền tảng hơn 10 năm vận hành hệ thống giao thông 24/7, phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên, xử lý khoảng 2 triệu giao dịch mỗi ngày, VETC sở hữu lợi thế đặc biệt về dữ liệu giao thông, năng lực điều phối và chuẩn vận hành quy mô quốc gia. Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc được xây dựng trên chính nền tảng đó, kết nối tổng đài 24/7 với phương tiện cứu hộ và hơn 300 đối tác, phủ 100% xã, phường trên cả nước.

Volvo, Lynk & Co thắng lớn tại các giải thưởng ngành ô tô

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Tasco trong chuỗi sự kiện Tasco Mobility Day, Tasco công bố thành tích nổi bật của Volvo và Lynk & Co – những thương hiệu do Tasco Auto phân phối – khi giành loạt giải thưởng quan trọng tại Car Awards 2025.

Cụ thể, mẫu Volvo The New S90 đã chiến thắng hạng mục Xe sang gầm thấp cỡ trung, ghi nhận những giá trị nổi bật về thiết kế Scandinavian tinh tế, công nghệ an toàn tiên phong và trải nghiệm vận hành cao cấp – những yếu tố đã làm nên vị thế bền vững của Volvo trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Lynk & Co đã đạt cú đúp danh hiệu quan trọng gồm: danh hiệu Ô tô của năm phân khúc SUV gầm cao cỡ D dành cho Lynk & Co 08 EM-P- mẫu xe flagship của thương hiệu và danh hiệu Công nghệ điện hóa của năm cho công nghệ EM-P Super Hybrid. Ngoài giải thưởng tại Car Awards 2025, Lynk & Co 08 EM-P vừa giành giải thưởng "Hệ thống âm thanh xe hơi của năm" tại Editors’ Choice Awards, giải thưởng thường niên uy tín do Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam và Xe Đời Sống tổ chức.

Thông qua Tasco Mobility Day 2025, Tasco tái khẳng định tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện tại Việt Nam, không ngừng mở rộng chuỗi giá trị, đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm di chuyển và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô – giao thông Việt Nam.