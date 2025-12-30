V-GREEN bắt tay Tập đoàn Dầu khí quốc doanh của Ấn Độ làm trạm sạc xe điện tại 24.400 điểm bán xăng dầu

Ngày 30/12/2025, V-GREEN và Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL) công bố ký kết hợp tác chiến lược nhằm cùng triển khai trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu của HPCL ở nhiều thị trường.

Thông qua hợp tác này, V-GREEN sẽ tận dụng mạng lưới rộng khắp của HPCL để đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng sạc, giúp nâng cao trải nghiệm sạc cho người dùng xe điện, thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Ấn Độ, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của nhà sản xuất xe điện toàn cầu VinFast và thương hiệu HP e-Charge tại thị trường này.



HPCL là một trong những tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn nhất Ấn Độ, hiện vận hành hơn 24.400 điểm bán lẻ trên toàn quốc và hơn 5.300 trạm sạc xe điện mang thương hiệu HP e-Charge.



Thỏa thuận này mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh. Việc tận dụng mạng lưới cửa hàng xăng dầu bán lẻ hiện hữu của HPCL sẽ giúp V-GREEN rút ngắn thời gian triển khai hạ tầng sạc xe điện và nhanh chóng mở độ phủ trên phạm vi toàn quốc.



Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN được sáng lập bởi ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập VinFast, với mục tiêu đầu tư và phát triển các hệ thống hạ tầng sạc nhằm hỗ trợ quá trình mở rộng toàn cầu nhanh chóng của VinFast, trong đó Ấn Độ được xác định là một trong những thị trường trọng điểm. Tại Việt Nam, V-GREEN đã xây dựng vị thế dẫn đầu thông qua việc vận hành khoảng một trăm năm mươi nghìn cổng sạc trên toàn quốc và liên tục hợp tác với nhiều đối tác để mở rộng mạng lưới.



Việc hợp tác với HPCL là bước tiếp theo trong nỗ lực chung của V-GREEN, VinFast và các đối tác tại Ấn Độ nhằm xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện, bao gồm sản xuất, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và tái chế pin. ﻿