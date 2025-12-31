Vinaconex chính thức thâu tóm công ty nước nắm trong tay 7 lô đất đắc địa tại Hà Nội và Hải Phòng

Ngày 30/12/2025, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX, mã chứng khoán: VCG) đã công bố hoàn tất thương vụ thâu tóm Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen).

Cụ thể, VINACONEX đã hoàn tất việc mua lại 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, thực hiện theo Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT được Hội đồng quản trị ban hành từ ngày 04/12/2025.

Với việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vào ngày 30/12, Viwaseen đã chính thức trở thành công ty con của VINACONEX kể từ thời điểm này.

Đây được xem là bước đi quan trọng của VINACONEX trong việc mở rộng hệ sinh thái và năng lực triển khai các dự án hạ tầng nước và môi trường.

Trước đó, Viwaseen đã nhiệm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ông Ngô Văn Dũng kể từ ngày 8/12/2025 theo Quyết định 167/QĐ-HĐQT.

Ngược lại, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bổ nhiệm vào vị trí này thay ông Dũng với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đáng chú ý, bà Quỳnh Trang được biết đến là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG). Ngoài ra, bà Trang cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp trong nhóm Vinaconex.

Theo giới thiệu, Viwaseen là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây lắp, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho các công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình công nghiệp dân dụng.

Hiện, doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với 23 đơn vị thành viên là các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cấp thoát nước và môi trường trên phạm vi cả nước.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng trên nền doanh thu 948 tỷ đồng. Sau khi báo lỗ vào năm 2022, kết quả kinh doanh của Viwaseen đã có sự hồi phục trong hai năm gần đây với mức lợi nhuận ổn định khoảng 14-15 tỷ đồng mỗi năm.

Viwaseen cũng nắm trong tay quỹ đất đắc địa. Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình). Đáng chú ý còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.