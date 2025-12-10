'Người Vinaconex' làm Tổng Giám đốc Viwaseen

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen) vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, Viwaseen đã nhiệm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ông Ngô Văn Dũng kể từ ngày 8/12/2025 theo Quyết định 167/QĐ-HĐQT.

Ngược lại, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bổ nhiệm vào vị trí này thay ông Dũng với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đáng chú ý, bà Quỳnh Trang được biết đến là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG). Ngoài ra, bà Trang cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp trong nhóm Vinaconex.

Việc bà Quỳnh Trang được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng" tại Viwaseen diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa chào bán thành công lô cổ phần của Viwaseen do SCIC sở hữu.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh theo lô là hơn 56,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm hơn 1.231 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng giá lô cổ phần của Viwaseen là một tổ chức; giá trị lô cổ phần được bán là hơn 1.231 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT Vinaconex đã ban hành Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT về việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen.

Như vậy, nhiều khả năng Vinaconex là nhà đầu tư chi hơn 1.231 tỷ đồng mua hơn 56,9 triệu cổ phần và trở thành công ty mẹ của Viwaseen.

Theo giới thiệu, Viwaseen là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây lắp, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho các công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình công nghiệp dân dụng.

Hiện, doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với 23 đơn vị thành viên là các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cấp thoát nước và môi trường trên phạm vi cả nước.



