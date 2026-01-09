Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nestlé Việt Nam thu hồi khẩn cấp 17 lô sữa NAN vì lo ngại rủi ro từ châu Âu: Kiểm tra ngay đáy lon

09-01-2026 - 13:59 PM | Doanh nghiệp

Nestlé Việt Nam vừa phát đi thông báo tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức NAN

Các sản phẩm sữa Nan của Nestlé

Theo thông tin chính thức từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp này đang tiến hành thu hồi phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN. Động thái này được đưa ra sau quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ của tập đoàn, trong đó phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng đối với nguyên liệu thô (dầu PUFA).

Cụ thể, nguyên liệu này được nhập khẩu từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 và sử dụng trong một số sản phẩm sản xuất tại châu Âu. Phía Nestlé cho biết nguyên liệu có khả năng xuất hiện "dạng vết" chất Cereulide – thành phần sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus .

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm là rất nhỏ và tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng đã phân phối, Nestlé Việt Nam khẳng định vẫn tiến hành thu hồi theo "nguyên tắc thận trọng tối đa". Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người tiêu dùng.

Phạm vi thu hồi bao gồm 17 lô sản phẩm thuộc hai dòng Nestlé NAN INFINIPRO A2 và Nestlé NAN OPTIPRO PLUS. Các lô hàng này có hạn sử dụng từ tháng 4/2027 đến tháng 9/2027.

Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như minh họa trong hình ảnh trên. Ảnh: Nestle Vietnam

Nestlé Việt Nam nhấn mạnh: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (như NAN OptiproPlus bước 3 và 4, NAN SupremePro, S-26 Ultima, PreNAN, NAN ExpertPro, Nutren Junior, Peptamen Junior...) KHÔNG nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Đối với người tiêu dùng đang sở hữu các sản phẩm thuộc danh mục, Nestlé khuyến nghị ngừng cho trẻ sử dụng. Công ty cũng đã công bố tổng đài hỗ trợ 18006699 (miễn phí) để tư vấn và giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Sức khỏe người tiêu dùng được doanh nghiệp khẳng định là ưu tiên hàng đầu trong sự việc lần này.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục chủ động thu hồi mang tính phòng ngừa:

STT
Tên sản phẩm
Mã Lô
Hạn sử dụng
(ngày/tháng/năm)
1
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1
24/04/2027
2
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3
29/05/2027
3
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2
30/08/2027
4
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1
28/09/2027
5
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2
25/04/2027
6
Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1
31/05/2027
7
Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3
25/04/2027
8
Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4
25/04/2027
9
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1
26/05/2027
10
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1
09/06/2027
11
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3
24/05/2027
12
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1
03/07/2027
13
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1
11/06/2027
14
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2
26/05/2027
15
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2
09/06/2027
16
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5
24/05/2027
17
Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2
11/06/2027

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

