Wealthcons được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế. Bảng xếp hạng phản ánh năng lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thông qua các tiêu chí trọng yếu như quy mô doanh thu, tốc độ tăng trưởng và quy mô lao động. Qua nhiều năm triển khai, VNR500 được xem là một trong những thước đo đáng tin cậy về sức mạnh và vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Việc Wealthcons được ghi nhận trong VNR500 cho thấy doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng, đồng thời phản ánh quá trình phát triển ổn định trong lĩnh vực xây dựng, với năng lực tổ chức thi công và quản trị dự án ngày càng được củng cố.

Trong năm 2025, Wealthcons đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều dự án thuộc các loại hình khác nhau, có thể kể đến như Khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay, Bãi Cháy; Gladia by the Water (Keppel Land & Khang Điền); The Orchard – Sycamore (CapitaLand Development); GO! Ninh Thuận (Central Retail Việt Nam) và Trường Quốc tế St. Nicholas Đà Nẵng (EQuest Education Group).

Các dự án này được triển khai theo yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng quốc tế và an toàn, qua đó góp phần khẳng định năng lực thi công cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2026, Wealthcons tiếp tục triển khai đồng thời nhiều công trình trọng điểm tại các khu vực khác nhau trên cả nước như Golden Palace A (MIK Group), Làng Giáo dục Quốc tế (Tập đoàn Thiên Hương), Orchard Mansion (CapitaLand Development), Springville (Gamuda Land), Sun Casa Square (VSIP) và Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ… Việc tổ chức thi công song song nhiều dự án quy mô lớn, trải rộng ở nhiều vùng miền đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành tổng thể cũng như khả năng điều phối nguồn lực hiệu quả.

Môi trường làm việc hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Song song cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, năm 2025, Wealthcons còn được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đề cao yếu tố con người, thông qua các chính sách phát triển nhân sự, đào tạo nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Wealthcons duy trì ổn định nguồn lực, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và triển khai các dự án quy mô lớn.

Wealthcons được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

Việc đồng thời được ghi nhận trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 cho thấy Wealthcons đang phát triển theo hướng cân bằng giữa năng lực triển khai dự án và xây dựng nền tảng nhân sự bền vững. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực xây dựng, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và dài hạn trong giai đoạn tiếp theo.