Starbucks "ôm" loạt vị trí vàng tỷ đồng - ván cược mặt bằng tại Việt Nam

Ngày 2/1/2026 vừa qua, Starbucks chính thức cán mốc 150 cửa hàng tại Việt Nam, tăng mạnh so với con số 108 điểm bán ghi nhận chưa đầy hai năm trước. Song hành với tốc độ mở rộng nhanh chóng ấy là một cuộc đặt cược lớn hơn: đầu tư mạnh tay vào những "mặt bằng vàng", đặc biệt với mô hình cao cấp Starbucks Reserve - nơi chi phí thuê có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Starbucks Reserve - ván cược đắt đỏ của thương hiệu

Năm 2024, việc Starbucks đóng cửa cửa hàng Reserve trên đường Hàn Thuyên (TP.HCM) - nơi được cho là có mức thuê khoảng 700 triệu đồng mỗi tháng - từng làm dấy lên không ít hoài nghi. Nhiều người đặt câu hỏi về "sức chịu đựng" chi phí mặt bằng của Starbucks, cũng như tương lai của mô hình Reserve tại thị trường Việt Nam.

(Ảnh: Starbucks)

Bởi Starbucks Reserve không phải là một cửa hàng cà phê thông thường. Đây là mô hình cao cấp của Starbucks, được định vị như một không gian trải nghiệm sang trọng, nơi mọi yếu tố - từ thiết kế, phong cách phục vụ đến thực đơn pha chế thủ công - đều hướng tới việc tạo ra một chuẩn mực thưởng thức khác biệt so với các cửa hàng đại trà. Reserve chuyên phục vụ những dòng cà phê hiếm, tuyển chọn từ nhiều vùng trồng danh tiếng trên thế giới, được pha chế bởi các Coffee Master với kỹ thuật và câu chuyện riêng phía sau từng ly cà phê.



Chưa đầy 1 năm sau khi rời Hàn Thuyên, Starbucks đã đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tháng 4/2025, Starbucks Reserve chính thức quay trở lại TP.HCM, lần này là tại Bitexco Financial Tower - một trong những vị trí mang tính biểu tượng và đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Theo Tuổi Trẻ, cửa hàng Starbucks Reserve Bitexco có hai tầng, diện tích hơn 250 m², với chi phí thuê mặt bằng ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng mỗi tháng - mức giá được đánh giá là "chỉ có hơn, không có kém" so với địa điểm Hàn Thuyên trước đó.

(Ảnh: Starbucks)

Không dừng lại ở TP.HCM, Starbucks còn liên tục mở rộng mô hình Reserve tại các trung tâm lớn. Trước đó, vào cuối tháng 2/2025, cửa hàng Starbucks Reserve Mixology đầu tiên xuất hiện trên phố Quang Trung (Hà Nội), đặt trong khuôn viên một biệt thự kiến trúc Pháp giữa trung tâm Thủ đô. Đến tháng 7/2025, Starbucks tiếp tục khai trương Starbucks Reserve Only tại Diamond Plaza, nâng tổng số cửa hàng Reserve tại Việt Nam lên 4 điểm chỉ trong vòng một năm.



Starbucks Reserve Mixology tại phố Quang Trung (Hà Nội) (Ảnh: Châu Anh)

Starbucks Reserve Only tại Diamond Plaza (TP.HCM) (Ảnh: Hy Chu)

Với mức đầu tư mạnh tay vào không gian, trải nghiệm và những "mặt bằng vàng", Starbucks Reserve hiện nằm trong nhóm các cửa hàng F&B có chi phí vận hành cao nhất tại Việt Nam, đặc biệt là chi phí thuê mặt bằng - một ván cược không dành cho những thương hiệu ngại rủi ro.



Mở rộng thần tốc và tham vọng phủ kín mặt bằng "xịn"

Ngày 2/1/2026, Starbucks Vietnam chính thức chào đón cửa hàng thứ 150 - Starbucks Quang Trung (TP.HCM), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Từ cửa hàng đầu tiên mở năm 2013 đến cột mốc 150 cửa hàng sau hơn một thập kỷ, Starbucks đã cho thấy tốc độ mở rộng ổn định và bền bỉ.

Không chỉ với mô hình Starbucks Reserve, mà hầu hết các cửa hàng Starbucks tại Việt Nam đều gây chú ý bởi vị trí: dưới chân các tòa nhà văn phòng lớn, trên những trục đường trung tâm, hoặc tại các khu phức hợp thương mại sầm uất. Việc "ôm" những mặt bằng đắt đỏ dường như đã trở thành một phần trong chiến lược nhận diện thương hiệu của Starbucks.

Starbucks Bưu Điện Hà Nội (Ảnh: Châu Anh)

Đáng chú ý, Starbucks không chỉ tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Trong những năm gần đây, chuỗi cà phê này còn mở rộng mạnh mẽ tới các điểm du lịch nổi tiếng - nơi lưu lượng khách trong và ngoài nước ngày càng tăng.



Starbucks tại Tràng An (Ninh Bình) (Ảnh: Starbucks)

Ở Việt Nam, nơi thị trường cà phê cạnh tranh khốc liệt và chi phí mặt bằng ngày càng leo thang, việc Starbucks liên tục "ôm" những vị trí vàng giá tỷ đồng mỗi tháng rõ ràng không phải lựa chọn an toàn. Nhưng đó cũng chính là cách thương hiệu này đặt cược vào giá trị dài hạn: hiện diện ở những nơi đắt giá nhất, tạo trải nghiệm khác biệt và củng cố hình ảnh một thương hiệu toàn cầu không ngại chi lớn để giữ vị thế.



Ván cược mặt bằng của Starbucks tại Việt Nam, vì thế, không chỉ là câu chuyện tiền thuê, mà là bài toán chiến lược về tầm nhìn, sức bền và niềm tin vào thị trường mà họ đã chọn gắn bó lâu dài.