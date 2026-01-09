Các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trong siêu thị trước vụ việc

Theo số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025, tại thời điểm 30/6/2025, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - HNX: CAN) ghi nhận tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức hơn 46,2 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ - là khách hàng có số dư nợ lớn nhất được thuyết minh chi tiết, với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận khoản phải thu hơn 3 tỷ đồng từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee).

Ngoài hai đơn vị này, phần lớn giá trị khoản phải thu còn lại (hơn 36 tỷ đồng) đến từ nhóm các khách hàng khác, bao gồm các nhà phân phối và đối tác thương mại chưa được liệt kê chi tiết tên gọi trong bản thuyết minh báo cáo tài chính bán niên.

Thông tin về tình hình tài chính và đối tác của doanh nghiệp được chú ý trong bối cảnh ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can (bao gồm Bùi Đức Trọng, Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và nhóm đối tượng tại Hưng Yên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi liên quan đến kho hàng của công ty.

Theo điều tra, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Trước diễn biến này, tại TP.HCM, 6 hệ thống bán lẻ lớn bao gồm Bách Hóa Xanh, Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Genshai và KingFood Mart đã có động thái tạm ngừng kinh doanh và rút các sản phẩm liên quan đến Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây được xem là phản ứng thận trọng của các nhà phân phối trong thời gian chờ kết luận điều tra chính thức.

Phản hồi về sự việc này, Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản giải trình khẳng định 9 đối tượng bị khởi tố là các cá nhân bên ngoài (đầu mối thu gom), không thuộc nhân sự của công ty. Doanh nghiệp cũng cho biết lô hàng liên quan đã được xử lý theo quy định và không đưa vào quy trình sản xuất thành phẩm.

Hiện tại, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng này.