Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Highlands Coffee đột ngột được chú ý khi là khách mua hàng lớn của Đồ hộp Hạ Long

09-01-2026 - 10:20 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long ghi nhận danh sách các khách hàng có dư nợ lớn, bao gồm các đơn vị siêu thị và chuỗi F&B

Các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trong siêu thị trước vụ việc

Theo số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025, tại thời điểm 30/6/2025, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - HNX: CAN) ghi nhận tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức hơn 46,2 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ - là khách hàng có số dư nợ lớn nhất được thuyết minh chi tiết, với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long

Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận khoản phải thu hơn 3 tỷ đồng từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee).

Ngoài hai đơn vị này, phần lớn giá trị khoản phải thu còn lại (hơn 36 tỷ đồng) đến từ nhóm các khách hàng khác, bao gồm các nhà phân phối và đối tác thương mại chưa được liệt kê chi tiết tên gọi trong bản thuyết minh báo cáo tài chính bán niên.

Thông tin về tình hình tài chính và đối tác của doanh nghiệp được chú ý trong bối cảnh ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can (bao gồm Bùi Đức Trọng, Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và nhóm đối tượng tại Hưng Yên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi liên quan đến kho hàng của công ty.

Theo điều tra, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Trước diễn biến này, tại TP.HCM, 6 hệ thống bán lẻ lớn bao gồm Bách Hóa Xanh, Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Genshai và KingFood Mart đã có động thái tạm ngừng kinh doanh và rút các sản phẩm liên quan đến Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây được xem là phản ứng thận trọng của các nhà phân phối trong thời gian chờ kết luận điều tra chính thức.

Phản hồi về sự việc này, Đồ hộp Hạ Long đã có văn bản giải trình khẳng định 9 đối tượng bị khởi tố là các cá nhân bên ngoài (đầu mối thu gom), không thuộc nhân sự của công ty. Doanh nghiệp cũng cho biết lô hàng liên quan đã được xử lý theo quy định và không đưa vào quy trình sản xuất thành phẩm.

Hiện tại, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng này.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước vụ án thịt nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại bán sạch cổ phiếu, Chủ tịch và Kế toán trưởng đồng loạt từ nhiệm

Trước vụ án thịt nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại bán sạch cổ phiếu, Chủ tịch và Kế toán trưởng đồng loạt từ nhiệm Nổi bật

Cuộc chơi dầu khí tại bể Cửu Long: Ông lớn Mỹ "trúng đậm" với Hải Sư Vàng, liên doanh Việt - Nga nắm trong tay mỏ dầu lớn nhất Việt Nam

Cuộc chơi dầu khí tại bể Cửu Long: Ông lớn Mỹ "trúng đậm" với Hải Sư Vàng, liên doanh Việt - Nga nắm trong tay mỏ dầu lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Wealthcons được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Wealthcons được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

11:00 , 09/01/2026
Cách doanh nghiệp 'bỏ túi' nghìn tỷ

Cách doanh nghiệp 'bỏ túi' nghìn tỷ

09:24 , 09/01/2026
Hải quan thanh lý hàng nghìn chiếc iPhone là tang vật vi phạm hành chính, giá trung bình 800.000 đồng/chiếc

Hải quan thanh lý hàng nghìn chiếc iPhone là tang vật vi phạm hành chính, giá trung bình 800.000 đồng/chiếc

09:23 , 09/01/2026
Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng trong năm 2025, 1 người trúng lớn chưa từng có

Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng trong năm 2025, 1 người trúng lớn chưa từng có

08:35 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên