Eximbank được vinh danh 03 hạng mục Top 10 – Top 50 – Top 500 Nhà tuyển dụng và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025

Tại sự kiện, Eximbank xuất sắc được xướng tên ở 03 hạng mục: Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành, Top 50 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất, và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam. Đây là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao trải nghiệm cho người lao động.

Ông Nguyễn Hướng Minh – Phó TGĐ Eximbank (đứng giữa) nhận giải thưởng “Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” từ Ban tổ chức.

Nền tảng cho sự phát triển bền vững - Lấy con người làm trọng tâm

Lễ vinh danh năm nay diễn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, quản trị và năng lực cạnh tranh. Với chủ đề “Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững”, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực như một trụ cột then chốt giúp doanh nghiệp tạo lập giá trị dài hạn.

Việc Eximbank được vinh danh ở nhiều hạng mục cho thấy định hướng nhất quán của Ngân hàng: xem con người là nền tảng của sự bền vững, là yếu tố quyết định năng lực thích ứng và chất lượng tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa và chuẩn mực quản trị hiện đại.

Eximbank luôn chú trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và phát triển bền vững.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp – Gắn kết – Hiệu quả

Trong những năm qua, Eximbank đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tôn trọng, hợp tác và phát triển bền vững.

Ngân hàng tập trung triển khai đồng bộ các định hướng trọng tâm sau:

• Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, gắn đào tạo và phát triển năng lực với yêu cầu thực tiễn của chuyển đổi số, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất và liêm chính, khuyến khích tinh thần trách nhiệm, phối hợp và học hỏi liên tục trong toàn hệ thống.

• Cải thiện trải nghiệm người lao động, thông qua việc tối ưu quy trình làm việc, tăng cường truyền thông nội bộ và lắng nghe ý kiến từ cán bộ nhân viên.

Những nỗ lực này góp phần tạo dựng một môi trường làm việc ổn định, gắn kết, qua đó giúp Eximbank thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt cho chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng.

Eximbank không ngừng hoàn thiện chính sách nhân sự, nâng cao trải nghiệm và khẳng định giá trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Ghi nhận để tiếp tục hoàn thiện và phát triển

Việc được vinh danh tại các hạng mục Top 10 – Top 50 – Top 500 không chỉ là sự ghi nhận cho những kết quả đã đạt được, mà còn là động lực để Eximbank tiếp tục hoàn thiện chính sách nhân sự, nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng môi trường làm việc trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện Eximbank chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của Eximbank trong việc đầu tư cho con người. Chúng tôi xác định phát triển nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ quản trị, mà là chiến lược dài hạn, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng và giá trị mang lại cho khách hàng, cổ đông và xã hội.”

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển năng lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, qua đó khẳng định vai trò của con người như một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của Ngân hàng.