Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cập nhật về vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tăng 42% từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 10.500 tỷ đồng, khoảng 42%.

Lần tăng vốn gần nhất của Xanh SM là tháng 11/2025, tức là khoảng 2 tháng trước. Khi đó, con số tăng 39% từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.

﻿Ngoài ra, số lượng ngành nghề kinh doanh của Xanh SM giảm từ 55 còn 36. Một số ngành nghề cốt lõi vẫn tiếp tục là vận tải và thuê xe, giáo dục và đào tạo (dạy lái xe, dạy tự vệ...), dịch vụ hỗ trợ.

﻿Đáng chú ý, một số ngành nghề nổi bật bị loại bỏ là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ, bán buôn-bán lẻ ô tô và xe động cơ...

﻿Việc Xanh SM tăng vốn được công bố chỉ vài ngày sau khi công ty ra mắt dịch vụ Green SM Van với 100% phương tiện là xe tải điện VinFast EC Van. Dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, với mức giá mở cửa là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên; 8.000 - 11.000 đồng/km cho các cây số tiếp theo tùy theo tổng quãng đường.

Green SM Van sử dụng 100% ô tô điện EC Van của VinFast, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng bán lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ hoặc chuyển đồ trong khu vực nội đô.﻿