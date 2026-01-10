Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong vòng 1 năm, lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Hồ Thuỷ Anh - con gái doanh nhân Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đang sở hữu khối tài sản chứng khoán hơn 12.600 tỷ đồng (tại ngày 9/1/2025) tại tuổi 25 (sinh năm 2001).

Tại cuối năm 2025, Hồ Thủy Anh sở hữu khối tài sản chứng khoán khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.500 tỷ, tương đương tăng 42% trong vòng 1 năm.﻿

Được biết, ông Hồ Hùng Anh có 2 người con gái: Hồ Thủy Anh, Hồ Minh Anh và 1 người con trai là Hồ Anh Minh.

Thông tin về Hồ Thủy Anh cũng như anh trai, em gái của mình rất ít ỏi, cả 3 người chưa từng lộ diện công khai.

Hồ Thủy Anh lần đầu mua vào cổ phiếu Techcombank vào năm 2021. Theo đó, con gái ông Hồ Hùng Anh đã mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB từ ngày 12/7 đến 16/7/2021 theo giao dịch thoả thuận. Trước giao dịch, Hồ Thuỷ Anh không sở hữu cổ phiếu nào của TCB. Ước tính, Hồ Thủy Anh khi đó đã phải chi khoảng trên 1.100 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

﻿Tháng 9/2023, Hồ Thủy Anh đã mua tiếp gần 82,2 triệu cổ phiếu TCB nâng lượng cổ phiếu TCB nắm giữ từ mức 22,47 triệu lên 104,66 triệu đơn vị, tương đương 2,98% vốn của Techcombank. Ước tính số tiền bỏ ra khoảng 2.700 tỷ đồng.

﻿Đến tháng 11-12/2023, Hồ Thủy Anh tiếp tục mua vào hơn 67,68 triệu cổ phiếu TCB. Sau giao dịch, Hồ Thủy Anh đã nâng lượng cổ phiếu TCB nắm giữ lên 172,34 triệu đơn vị, tương ứng 4,9% vốn điều lệ Techcombank.

Từ đó đến nay, Hồ Thủy Anh vẫn giữ tỷ lệ sở hữu nhưng số lượng cổ phiếu tăng lên gấp đôi do Techcombank thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. ﻿

Hồ Thuỷ Anh là người trẻ nhất lọt vào danh sách 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2025, cùng xếp thứ 12 với anh trai - Hồ Anh Minh.

Hiện gia đình Chủ tịch Techcombank đang nắm giữ gần 20% vốn của Ngân hàng này, bao gồm số cổ phiếu sở hữu của vợ chồng ông Hồ Hùng Anh, 3 người con và em dâu.﻿

Về kết quả kinh doanh của Techcombank, ﻿trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt khoảng 23.400 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của Ngân hàng.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Techcombank đạt 38.600 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ tăng năm trước. Riêng TOI quý 3 năm 2025 tăng 21,2% so với cùng kỳ , với đà tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thu nhập lãi, thu nhập từ phí, và thu nhập từ kinh doanh ngoại hối.

Thu nhập lãi thuần (NII) đạt 27.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 1,7%. Biên lãi thuần (NIM) theo quý ổn định ở mức 3,8% nhờ chi phí vốn cải thiện.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 8.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 1,3% so với năm ngoái, đưa tỷ lệ Thu nhập từ phí/Tổng thu nhập hoạt động cao nhất hệ thống. Trong đó, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ.