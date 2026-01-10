Nhiệt điện Quảng Ninh sắp chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (MCK: QTP, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/1/2026, thời gian chi trả dự kiến ngày 12/2/2026.

Với 450 triệu cổ phiếu QTP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ phải chi khoảng 450 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn được Nhiệt điện Quảng Ninh công bố hồi tháng 7/2025, Tổng Công ty Phát điện 1 đang sở hữu gần 189 triệu cổ phiếu QTP (tỷ lệ sở hữu 42%), dự kiến sẽ thu về gần 189 tỷ đồng tiền cổ tức.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu hơn 51,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,42%), dự kiến thu về hơn 51,4 tỷ đồng cổ tức từ Nhiệt điện Quảng Ninh.

Với việc sở hữu gần 47,8 triệu cổ phiếu QTP (tỷ lệ sở hữu 10,62%), Tổng Công ty Điện lực TKV- CTCP cũng sẽ thu về gần 47,8 tỷ đồng cổ tức; CTCP Nhiệt điện Phả Lại thu về gần 73,6 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu gần 73,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,35%).

Được biết, Nhiệt điện Quảng Ninh hoạt kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bán điện và quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy có tổng công suất là 1.200 MW.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhiệt điện Quảng Ninh mang về doanh thu thuần gần 7.832,6 tỷ đồng, giảm 13,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 396,2 tỷ đồng, giảm 14,7%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 7,6% so với đầu năm, xuống còn gần 6.856,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 2.288,1 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.401,4 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.566,7 tỷ đồng, giảm 33,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 843,8 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng nợ.



