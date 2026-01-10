Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiệt điện Quảng Ninh sắp chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

10-01-2026 - 09:37 AM | Doanh nghiệp

Nhiệt điện Quảng Ninh dự kiến chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/1/2026.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (MCK: QTP, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/1/2026, thời gian chi trả dự kiến ngày 12/2/2026.

Với 450 triệu cổ phiếu QTP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ phải chi khoảng 450 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn được Nhiệt điện Quảng Ninh công bố hồi tháng 7/2025, Tổng Công ty Phát điện 1 đang sở hữu gần 189 triệu cổ phiếu QTP (tỷ lệ sở hữu 42%), dự kiến sẽ thu về gần 189 tỷ đồng tiền cổ tức.

Một doanh nghiệp nhiệt điện sắp chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu hơn 51,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,42%), dự kiến thu về hơn 51,4 tỷ đồng cổ tức từ Nhiệt điện Quảng Ninh.

Với việc sở hữu gần 47,8 triệu cổ phiếu QTP (tỷ lệ sở hữu 10,62%), Tổng Công ty Điện lực TKV- CTCP cũng sẽ thu về gần 47,8 tỷ đồng cổ tức; CTCP Nhiệt điện Phả Lại thu về gần 73,6 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu gần 73,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,35%).

Được biết, Nhiệt điện Quảng Ninh hoạt kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bán điện và quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy có tổng công suất là 1.200 MW.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhiệt điện Quảng Ninh mang về doanh thu thuần gần 7.832,6 tỷ đồng, giảm 13,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 396,2 tỷ đồng, giảm 14,7%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 7,6% so với đầu năm, xuống còn gần 6.856,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 2.288,1 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.401,4 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.566,7 tỷ đồng, giảm 33,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 843,8 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ Nổi bật

Vừa phát hiện rất nhiều dầu tại ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lập tức huy động nửa tỷ USD

Vừa phát hiện rất nhiều dầu tại ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lập tức huy động nửa tỷ USD Nổi bật

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

09:26 , 10/01/2026
Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong vòng 1 năm, lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong vòng 1 năm, lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

08:06 , 10/01/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

07:40 , 10/01/2026
Sếp EY Consulting Việt Nam: Không tồn tại một “công thức chuẩn” cho CEO, nhưng doanh nghiệp muốn đi xa phải bắt đầu từ quản trị và cái tâm

Sếp EY Consulting Việt Nam: Không tồn tại một “công thức chuẩn” cho CEO, nhưng doanh nghiệp muốn đi xa phải bắt đầu từ quản trị và cái tâm

20:15 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên