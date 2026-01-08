Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán gần 700 xe VinFast trong 3 tháng, CTCP Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) có gì?

08-01-2026 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Bán gần 700 xe VinFast trong 3 tháng, CTCP Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) có gì?

Sau 4 tháng hoạt động, doanh thu của VFG đạt hơn 350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 45 tỷ đồng.

Mới gia nhập thị trường phân phối ô tô, Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) gây chú ý với việc bán 684 xe ô tô VinFast trong quý 4/2025 - vượt 14% so với kế hoạch bán 602 xe ban đầu.

Ông Trần Duy Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) cho biết công ty thành lập tháng 8/2025 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. VFG tập trung đẩy mạnh phân phối ô tô điện VinFast khi nhận thấy xu thế chung của ngành ô tô sẽ phát triển xe điện và VinFast có tiềm năng, lợi thế tăng trưởng.

Sau 4 tháng hoạt động, doanh thu của VFG đạt hơn 350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 45 tỷ đồng (trong đó 50% lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh).

VFG hiện sở hữu 6 đại lý VFG Kim Giang (Hà Nội), VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc (Phú Thọ), VFG Cần Thơ, VFG An Giang và VFG Lâm Đồng, đạt tiêu chuẩn 3S - tiêu chuẩn cao nhất trong hệ thống phân phối của VinFast, bao gồm bán hàng (Sales), dịch vụ (Service) và phụ tùng chính hãng (Spare parts).

Đồng thời, VFG đã hợp tác với VinFast phát triển hàng chục trạm sạc V-Green phục vụ khách hàng đồng thời là đại lý chính hãng của VinFast về xe cũ với mô hình GF (xe cũ chính hãng của VinFast).﻿

VFG đang đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đại lý VinFast trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới bằng cách đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong ngành.﻿

Tổng giám đốc VFG tiết lộ kế hoạch trong quý I/2026 sẽ xây dựng 6 đại lý tiêu chuẩn 3S và tiếp tục mở rộng thêm 6 đại lý 3S trong quý III/2026, nâng tổng số đại lý lên 18 trong năm 2026. Mục tiêu là vươn lên Top 1 thị phần phân phối ô tô VinFast.

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinEnergo kiến nghị mở rộng cơ chế DPPA cho trạm sạc xe điện, Bộ Công Thương trả lời như nào?

VinEnergo kiến nghị mở rộng cơ chế DPPA cho trạm sạc xe điện, Bộ Công Thương trả lời như nào? Nổi bật

Điểm danh 26 công ty trên sàn có tỷ lệ sở hữu Nhà nước 'cô đặc' từ 65% - 99%: Kỳ vọng sóng lớn từ thoái vốn?

Điểm danh 26 công ty trên sàn có tỷ lệ sở hữu Nhà nước 'cô đặc' từ 65% - 99%: Kỳ vọng sóng lớn từ thoái vốn? Nổi bật

Công ty bao bì thành lập năm 1968 chính thức rời sàn chứng khoán sau 5 năm về tay người Thái

Công ty bao bì thành lập năm 1968 chính thức rời sàn chứng khoán sau 5 năm về tay người Thái

00:04 , 08/01/2026
BSR, GAS, MB, BIDV... cùng loạt doanh nghiệp lớn đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025

BSR, GAS, MB, BIDV... cùng loạt doanh nghiệp lớn đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025

00:02 , 08/01/2026
Vị Chủ tịch U70 quê Ninh Bình có khối tài sản 6.000 tỷ vừa trở thành Giáo sư: Sở hữu 14 bằng độc quyền sáng chế, 109 công trình khoa học

Vị Chủ tịch U70 quê Ninh Bình có khối tài sản 6.000 tỷ vừa trở thành Giáo sư: Sở hữu 14 bằng độc quyền sáng chế, 109 công trình khoa học

00:02 , 08/01/2026
Vụ 120 tấn thịt lợn bốc mùi tập kết tại kho của Đồ hộp Hạ Long: Công an Hải Phòng chính thức khởi tố

Vụ 120 tấn thịt lợn bốc mùi tập kết tại kho của Đồ hộp Hạ Long: Công an Hải Phòng chính thức khởi tố

23:34 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên