Bán gần 700 xe VinFast trong 3 tháng, CTCP Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) có gì?

Mới gia nhập thị trường phân phối ô tô, Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) gây chú ý với việc bán 684 xe ô tô VinFast trong quý 4/2025 - vượt 14% so với kế hoạch bán 602 xe ban đầu.

Ông Trần Duy Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt (VFG) cho biết công ty thành lập tháng 8/2025 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. VFG tập trung đẩy mạnh phân phối ô tô điện VinFast khi nhận thấy xu thế chung của ngành ô tô sẽ phát triển xe điện và VinFast có tiềm năng, lợi thế tăng trưởng.

Sau 4 tháng hoạt động, doanh thu của VFG đạt hơn 350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 45 tỷ đồng (trong đó 50% lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh).

VFG hiện sở hữu 6 đại lý VFG Kim Giang (Hà Nội), VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc (Phú Thọ), VFG Cần Thơ, VFG An Giang và VFG Lâm Đồng, đạt tiêu chuẩn 3S - tiêu chuẩn cao nhất trong hệ thống phân phối của VinFast, bao gồm bán hàng (Sales), dịch vụ (Service) và phụ tùng chính hãng (Spare parts).

Đồng thời, VFG đã hợp tác với VinFast phát triển hàng chục trạm sạc V-Green phục vụ khách hàng đồng thời là đại lý chính hãng của VinFast về xe cũ với mô hình GF (xe cũ chính hãng của VinFast).﻿

VFG đang đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đại lý VinFast trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới bằng cách đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong ngành.﻿

Tổng giám đốc VFG tiết lộ kế hoạch trong quý I/2026 sẽ xây dựng 6 đại lý tiêu chuẩn 3S và tiếp tục mở rộng thêm 6 đại lý 3S trong quý III/2026, nâng tổng số đại lý lên 18 trong năm 2026. Mục tiêu là vươn lên Top 1 thị phần phân phối ô tô VinFast.