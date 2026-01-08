Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast tăng vốn thêm 30.000 tỷ lên gần 81.000 tỷ, lớn hơn cả Vingroup

08-01-2026 - 10:20 AM | Doanh nghiệp

VinFast tăng vốn thêm 30.000 tỷ lên gần 81.000 tỷ, lớn hơn cả Vingroup

Con số 80.793 tỷ đồng thậm chí còn vượt trội hơn 77.335 tỷ đồng của Vingroup.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, thường được biết đến là VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa có 1 bước tiến lớn khi tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng.

Con số 80.793 tỷ đồng thậm chí còn vượt trội hơn vốn điều lệ 77.335 tỷ đồng của Vingroup.

Sau thay đổi này, vốn ngoại tại VinFast vẫn là 9.415 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giảm 18,6% về 11,7%. Thực chất, vốn ngoại ở đây là công ty VinFast Auto Ltd. tại Singapore, vẫn chính là hệ sinh thái VinFast.

Theo ước tính, VinFast coi 2025 là một năm thành công với doanh số dự kiến đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Ở thị trường trong nước, hãng xe Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần với doanh số hơn 170.000 chiếc, cao hơn các thương hiệu đứng như Toyota và Hyundai. Ở mảng xe máy điện, VinFast cũng đạt doanh số cao kỷ lục.

﻿Thời gian gần đây, các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tục tăng vốn. Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM ( Xanh SM ) tăng 39% từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty không công bố thay đổi về cơ cấu cổ đông.

Tháng 10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng. Tháng 11, công ty công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng. Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.

Cũng trong tháng 11/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed – công ty con của Tập đoàn Vingroup tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Trước đó, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Trí Khang

