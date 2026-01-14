Gần 20 doanh nghiệp Singapore tề tựu, hiến kế cho Việt Nam

Hợp tác Việt Nam - Singapore

Theo VTV Online, vào ngày 12/1, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thông tin việc Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế, đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, quản lý - giám sát tài chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối tài chính giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Singapore.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Ngân hàng UOB sớm khởi công trụ sở tại Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ tài chính Singapore đẩy mạnh đầu tư.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đánh giá cao quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, khẳng định Singapore sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối tài chính song phương.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng ngày 13/01, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp tục gặp một số lãnh đạo cao cấp của Singapore bao gồm Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long, các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư để kết nối hai nền kinh tế, nhất là hai trung tâm tài chính tại Việt Nam và Singapore.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao đổi với Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: MDDI

Liên quan đến lĩnh vực hợp tác tài chính, Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long chúc mừng Việt Nam vừa thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Cao cấp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng như những khuyến nghị chiến lược đối với Việt Nam trong phát triển và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; khẳng định Chính phủ Singapore sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Việt Nam và thúc đẩy kết nối giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Singapore.

Cảm ơn các ý kiến và gợi ý tâm huyết của Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết trong những ngày thăm làm việc tại Singapore vừa qua, Đoàn đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các cơ quan, ngân hàng, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư Singapore và đều nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực về việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Các cơ quan đều cho rằng đây là quyết định cần thiết và sáng suốt của Việt Nam, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Doanh nghiệp Singapore sẵn sàng hiến kế

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong ngày 12/1 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã có các cuộc làm việc với Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS), Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), Chủ tịch Hội đồng phát triển kinh tế Singapore (EDB); tham dự và phát biểu tại Tọa đàm với các nhà đầu tư Singapore và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn mở rộng cửa để chào đón các nhà đầu tư Singapore và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng chia sẻ mục tiêu, chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, khẳng định mong muốn hợp tác với Singapore nhằm thu hút nguồn vốn cho phát triển của mỗi nước, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trong thị trường tài chính toàn cầu; đề nghị MAS tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối hai trung tâm tài chính của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, quỹ đầu tư...

Tại cuộc gặp với Trung tâm Trọng tài quốc tế, bà Gloria Lim, Tổng Giám đốc Điều hành Trung tâm Trọng tài Quốc tế (SIAC) và ông Vivekananda Neelakantan, Tổng Thư ký SIAC nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan xử lý tranh chấp trong quá trình phát triển trung tâm tài chính của Singapore, chia sẻ thông tin về mô hình quản trị của ban giám đốc, tòa trọng tài và ban thư ký, quy trình thủ tục rút gọn bảo đảm tính cạnh tranh, xử lý kịp thời các tranh chấp, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế, kinh nghiệm phát triển đội ngũ trọng tài viên.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị SIAC hỗ trợ trao đổi và giới thiệu kinh nghiệm trong việc xây dựng danh sách trọng tài viên, bao gồm tiêu chí lựa chọn, cơ chế bổ nhiệm và quản lý trọng tài viên; đồng thời xem xét khả năng giới thiệu các trọng tài viên của SIAC tham gia danh sách trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm trụ sở và làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ông Png Cheong Boon, Chủ tịch Hội đồng Phát triển kinh tế Singapore (EDB) chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong thu hút đầu tư vào trung tâm tài chính thông qua các biện pháp giảm thuế, hỗ trợ chi phí hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực.

EDB nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nền tảng đối với việc ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nhất là môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ, chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng chiến lược và hệ sinh thái logistics. Phó Thủ tướng đề nghị EDB tăng cường kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và Singapore trong xúc tiến đầu tư, phát triển dịch vụ tài chính – công nghệ và hội nhập trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam vào mạng lưới các trung tâm kinh tế – tài chính trong khu vực.

Hai bên khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy đầu tư của Singapore vào Việt Nam, tiếp tục nhân rộng thành công đã đạt được tại 21 mô hình khu công nghiệp VSIP.

Trong tọa đàm doanh nghiệp với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng hàng đầu của Singapore, các nhà đầu tư bày tỏ đánh giá cao quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam với môi trường đầu tư thuận lợi hơn, khung pháp lý đột phá theo tiêu chuẩn cao của quốc tế.

Các nhà đầu tư khuyến nghị Việt Nam cần bảo đảm tính ổn định của chính sách, sớm hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về tài sản số, tài chính công nghệ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các nhà đầu tư Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như tài chính xanh, tài chính bền vững, tài chính công nghệ, tài sản số...