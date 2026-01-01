Một đại gia sữa chốt quyền chia cổ tức 25%, tiền về tài khoản ngay sát Tết

Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025 vừa được công bố, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF (UPCoM: IDP) đã chốt ngày 16/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2024, tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp). Việc thanh toán dự kiến thực hiện vào ngày 28/01/2026, ngay trước kỳ nghỉ lễ.

Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu lưu hành, IDP dự chi khoảng 154,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Cụ thể, CTCP Blue Point (nắm 51,77% vốn) dự kiến thu về gần 80 tỷ đồng. Xếp sau là Chứng khoán Vietcap (VCI) (14,31% vốn) nhận hơn 22,1 tỷ đồng và quỹ ngoại Daytona Investments Pte. Ltd (12,47% vốn) nhận khoảng 19,3 tỷ đồng.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận khoản tiền lớn: Bà Đặng Phạm Minh Loan nhận hơn 6,8 tỷ đồng; ông Đinh Quang Hoàn và ông Nguyễn Phan Minh Khôi nhận lần lượt 3,75 tỷ và 2,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của IDP đạt hơn 7.371 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng duy trì ở mức cao với gần 1.322,5 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 5.562 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, do áp lực chi phí tăng cao trong quý 3, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng ghi nhận mức âm 62,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng hơn 810 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có sự chuyển dịch đáng chú ý, phản ánh quá trình đầu tư mở rộng. Cụ thể, khoản trả trước người bán tăng gấp 6,4 lần so với đầu năm, đạt 631,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ mức hơn 1.346 tỷ đồng đầu năm xuống còn 196,7 tỷ đồng. Điều này cho thấy các dự án đầu tư lớn của công ty đã cơ bản hoàn thành và chuyển sang giai đoạn vận hành. Ngoài ra, Công ty cũng ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trị giá gần 505,7 tỷ đồng.