Vị Chủ tịch U70 quê Ninh Bình có khối tài sản 6.000 tỷ vừa trở thành Giáo sư: Sở hữu 14 bằng độc quyền sáng chế, 109 công trình khoa học

Kết thúc năm 2025, ông Hồ Xuân Năng (SN 1964), Chủ tịch HĐQT Vicostone (mã: VCS) nằm trong top 35 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với khối tài sản 6.019 tỷ đồng. Con số này đã giảm hơn 2.900 tỷ đồng so với năm 2024.

Ông Hồ Xuân Năng hiện đang trực tiếp nắm giữ gần 6 triệu cổ phiếu VCS. Ngoài ra, ông còn gián tiếp sở hữu hơn 134,6 triệu cổ phiếu VCS thông qua Phenikaa Group - doanh nghiệp do ông sở hữu. ﻿

Ông Năng sinh ra tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), ﻿theo học đại học và tiếp tục học lên Tiến sỹ kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ, ông Hồ Xuân Năng làm cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện cơ điện nông nghiệp và chế biến nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhưng sau đó, ông đã bước chân sang ngành kinh doanh, trở thành Giám đốc sản xuất Nhà máy ô tô FORD Việt Nam.

Theo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua, PGS.TS Hồ Xuân Năng đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025.

Hiện ông Năng là giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phenikaa, đồng thời từng đảm nhiệm vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Theo hồ sơ ứng viên, ông đã có hơn 18 năm gắn bó với công tác đào tạo đại học và sau đại học.﻿

Về thành tích khoa học, ông Hồ Xuân Năng đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh khác, đồng thời hướng dẫn nhiều học viên cao học. Ông từng chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài nhánh cấp nhà nước, 3 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài trọng điểm cấp cơ sở. Hiện ông tiếp tục chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia.

Tính đến ngày 30/6/2025, ông đã công bố 109 công trình khoa học, trong đó 55 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, 14 báo cáo tại hội thảo thuộc danh mục Scopus.

Ngoài ra, ông đã được cấp 14 Bằng độc quyền sáng chế và 5 Giải pháp hữu ích, trong đó 12 sáng chế, giải pháp do ông làm tác giả chính. Nhiều công trình đã được chuyển giao và thương mại hóa, hai sáng chế được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp quy mô lớn, bốn sáng chế khác đã được thương mại hóa thành sản phẩm thực tế.



Ông còn xuất bản 8 cuốn sách chuyên ngành tại các nhà xuất bản có uy tín. Các công trình nghiên cứu của ông được đánh giá có giá trị thực tiễn cao, gắn với đổi mới sáng tạo và công nghiệp hóa.



Trên con đường kinh doanh, năm 1999, ông Năng gia nhập Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex với vị trí là Thư ký Chủ tịch HĐQT, sau là Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Vinaconex.



Tháng 7/2004, ông Hồ Xuân Năng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy Đá ốp lát cao cấp Vinaconex. Năm 2007, ông Hồ Xuân Năng được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty này. Đây cũng là tiền thân của Vicostone. Năm 2014, ông Hồ Xuân Năng làm bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Vicostone. ﻿

Ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch HĐQT Vicostone

Tên tuổi của ông Hồ Xuân Năng gắn liền với ﻿Phenikaa Group - tập đoàn do ông sáng lập vào năm 2010. Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của Phenikaa Group là ông Hồ Xuân Năng.

PHENIKAA hiện là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước (Mỹ, Canada…) hoạt động trên 4 lĩnh vực trụ cột: Phát triển Công nghệ, Sản xuất Công nghiệp, Giáo dục Đào tạo và Chăm sóc Sức khỏe.

Tuy nhiên, tài sản của ông Năng hiện chỉ tính dựa trên số cổ phiếu Vicostone (VCS) mà vị giáo sư này nắm giữ. Trong năm 2025, giá cổ phiếu VCS đã ﻿giảm 27%.

Vicostone hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh cao cấp, với ứng dụng chính trong trang trí nội thất như mặt bàn bếp, bàn ăn, ốp tường và các hạng mục kiến trúc khác.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi, Vicostone còn tham gia vào một số ngành nghề khác như xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, cũng như hoạt động giáo dục và đào tạo ở nhiều cấp học.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.061 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 509 tỷ đồng, giảm gần 18%.