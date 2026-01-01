Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 lãnh đạo trong hệ sinh thái Gelex giữ vị trí TGĐ công ty Cảng Hàng Không Masterise vốn 29.300 tỷ đồng

09-01-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Ông Vũ Hoàng Long từng có nhiều thời gian công tác tại các công ty dịch vụ sân bay.

Cuối năm 2025, Masterise Group được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) đã thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure) với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise hoạt động trong 61 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.﻿

Công ty có trụ sở tại số 289, 291, 293, 295, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoàng Long (SN 1982).

Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (Long Sơn PIC, mã CK: PXL) - một công ty con của Gelex Group.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn là doanh nghiệp được thành lập để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu). Ban đầu các cổ đông sáng lập gồm Petrol Vietnam (PVN), IDICO và Petrosetco.

Giai đoạn 2024–2025, CTCP Hạ tầng Gelex (một công ty con của Tập đoàn Gelex) đã mua cổ phần lớn và trở thành cổ đông chi phối của PXL, nắm khoảng 65% vốn điều lệ, đưa Long Sơn PIC trở thành công ty con của Gelex. ﻿

Ông Vũ Hoàng Long cũng có nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực hàng không khi từng là Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Về Masterise Group, Tập đoàn được thành lập từ năm 2007, nổi tiếng trong vai trò nhà phát triển bất động sản cao cấp với loạt dự án trải dài từ Bắc vào Nam như Grand Marina, Saigon; The Global City; Masteri West Heights hay Masteri Rivera Danang.

Cập nhật đến tháng 8/2025, Masterise Group ghi nhận vốn điều lệ 35.227 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc hiện nay là ông Hồ Anh Minh (SN 1995) – con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) ông Hồ Hùng Anh.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

