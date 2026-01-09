Vì sao Công ty Cảng hàng không Masterise có vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng?

Thông tin về việc Công ty Cảng hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure) sở hữu mức vốn điều lệ lên tới 29.300 tỷ đồng đang gây ít nhiều bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào quy mô gần 200.000 tỷ đồng của dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Gia Bình, có thể thấy đây là bước đi tất yếu để hiện thực hóa tham vọng "sân bay tư nhân 5 sao" đầu tiên tại Việt Nam. Đây chính là lời giải cho bài toán năng lực tài chính đối ứng khi Masterise Group được Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án CHKQT Gia Bình vào ngày 11/12/2025.

Theo hồ sơ dự án, siêu sân bay này có tổng vốn đầu tư lên đến 196.378 tỷ đồng. Trong đó:

Giai đoạn 1: Cần khoảng 146.236 tỷ đồng.

Giai đoạn 2: Dự kiến thêm 55.142 tỷ đồng.

Với quy mô đầu tư "khổng lồ" này, việc duy trì một tỷ lệ vốn chủ sở hữu lớn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cam kết tài chính. Masterise đã khẳng định khả năng huy động lên đến 85% tổng mức đầu tư (tương đương khoảng 166.921 tỷ đồng).

Nhìn lại lộ trình, có thể thấy Masterise đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nguồn lực. Tháng 8/2025, tập đoàn mẹ đã thực hiện cú tăng vốn điều lệ đột biến từ 6.700 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng. Việc dành phần lớn nguồn lực này (29.300 tỷ đồng) để đổ vào công ty cảng hàng không cho thấy sự tập trung cao độ của tập đoàn vào mảng hạ tầng hàng không.



