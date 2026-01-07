Thống kê TP Hà Nội vừa có báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2025, cho thấy Thủ đô đạt tăng trưởng kinh tế (GDRP) 8,16% cho cả năm. Báo cáo khẳng định GRDP của Hà Nội đạt quy mô 63 tỷ USD, lớn thứ hai cả nước là kết quả khá tích cực và đáng ghi nhận.

﻿Nói riêng về ngành công nghiệp, thống kê cho thấy cả năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với năm 2024. Đây là mức tăng cao kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Trong đó, ngành chế biến chế tạo là động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng vĩ mô với mức tăng giá trị tăng thêm 7,18% (năm 2024 tăng 5,37%), đóng góp 0,85 điểm % vào mức tăng chung GRDP của Thành phố.



Báo cáo chỉ ra 1 điều đặc biệt cho cả năm 2025: Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,0% so với năm trước do Nitori Việt Nam và Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart chuyển một phần dây chuyền sản xuất về chi nhánh Phú Thọ và Hải Phòng.



﻿Tại Hà Nội, Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) khánh thành giai đoạn 1 của Tổ hợp Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) từ tháng 11/2019. Khi đó, đây là hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn gồm điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thông minh; là trung tâm sản xuất các thiết bị công nghệ hiện đại của VinSmart.

﻿Tổ hợp Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử VinSmart có diện tích gần 14,8 hecta, tổng công suất 125 triệu thiết bị/năm.

Trong đó, giai đoạn 1 của Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 4,8 hecta với mặt bằng khu sản xuất là 45.200 m2, quy hoạch thành các phân khu sản xuất bảng mạch điện tử, sản xuất điện thoại cùng hệ thống các Viện Nghiên cứu độc lập. Công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt hơn 26 triệu thiết bị/năm, trong đó điện thoại thông minh ước tính 23 triệu sản phẩm/năm, thiết bị IoT ước tính 1 triệu sản phẩm/năm và thiết bị điện tử thông minh khác ước tính trên 2 triệu sản phẩm/năm.



Đến tháng 5/2021, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố VinSmart dừng việc nghiên cứu, sản xuất tivi và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng về “Infotainment” cho ô tô VinFast .

Ông Nguyễn Việt Quang, CEO Vingroup chia sẻ: "Việc sản xuất điện thoại hoặc tivi thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá, tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng". Cộng với việc mua lại nhà máy của LG bất thành cũng là tác nhân khiến Vingroup rút khỏi mảng này.

﻿Ngoài ra, tháng 7/2025, VinSmart giảm vốn điều lệ từ 35.795 tỷ đồng về 20.795 tỷ đồng, tức là giảm 15.000 tỷ đồng.