Công ty bao bì thành lập năm 1968 chính thức rời sàn chứng khoán sau 5 năm về tay người Thái

Ngày 06/01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chính thức phát đi thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SVI. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận Bao bì Biên Hòa không còn đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông để duy trì tư cách công ty đại chúng. Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đây là cơ sở pháp lý để HoSE thực hiện các thủ tục hủy niêm yết.

Việc rời sàn chứng khoán là bước đi tiếp theo trong lộ trình tái cấu trúc của doanh nghiệp kể từ khi TCG Solutions Pte. Ltd (thành viên Tập đoàn SCG Thái Lan) chi gần 2.100 tỷ đồng để nắm quyền kiểm soát vào cuối năm 2020.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này đã lên tới 94,11%, khiến lượng cổ phiếu trôi nổi bên ngoài chỉ còn 5,89%. Tỷ lệ này thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định đối với công ty đại chúng. Song song với sự thay đổi về sở hữu, bộ máy quản trị của doanh nghiệp cũng đã được chuyển giao cho các nhân sự từ tập đoàn mẹ để đồng bộ hóa chiến lược kinh doanh.

Về tình hình hoạt động, Bao bì Biên Hòa ghi nhận những diễn biến trái chiều trong các chỉ tiêu tài chính sau khi đổi chủ. Doanh thu của công ty vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 1.500 đến 1.880 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Năm 2024, lợi nhuận ghi nhận mức 76 tỷ đồng và trong 9 tháng đầu năm 2025 là 26 tỷ đồng. Theo giải trình từ ban lãnh đạo, kết quả này chịu tác động từ sự biến động của chi phí nguyên liệu đầu vào và áp lực cạnh tranh về giá bán. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì nền tảng tài chính với lượng tiền mặt và tiền gửi gần 550 tỷ đồng, đồng thời chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ 18-26% hàng năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SVI đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/01/2026 quanh vùng giá 36.500 đồng/cp. Thanh khoản của mã này duy trì ở mức thấp do cơ cấu cổ đông cô đặc.

Sự kiện hủy niêm yết và hủy đăng ký tại VSDC sẽ chính thức khép lại chặng đường hơn 10 năm hiện diện trên sàn chứng khoán của doanh nghiệp được thành lập từ năm 1968 này. Sau 58 năm phát triển, Bao bì Biên Hòa sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty con do tập đoàn Thái Lan sở hữu.