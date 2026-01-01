BSR, GAS, MB, BIDV... cùng loạt doanh nghiệp lớn đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025

Trong nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ước tính lợi nhuận trước thuế của MB năm 2025 dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với mức lợi nhuận hợp nhất năm 2024 là 28.829 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt đáng kể mục tiêu đã đề ra. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) công bố ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt trên 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ban lãnh đạo tiết lộ ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng tài sản tăng khoảng 14%, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 14,8%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã: NVB) Bùi Thị Thanh Hương cho biết, với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 35%, lợi nhuận trước phân bổ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng.

Trong nhóm dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) ghi nhận ở quy mô toàn Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.﻿

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ước tính doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.541 tỷ đồng, lần lượt vượt 2% và 262% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã: GAS) ghi nhận doanh thu ước đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã: PVD) dự kiến đạt doanh thu khoảng 10.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và 830 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 19% so với năm trước.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã: POW) ước tính tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt hơn 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống ước vượt 2.500 tỷ đồng, tăng trên 80% so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) thôgn tin doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 20.600 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực than, khoáng sản, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt hơn 161.000 tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 6.980 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch năm, đạt 100% so với kế hoạch điều hành tăng trưởng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 25.500 tỷ đồng.﻿

Trong ngành dệt may, ông Cao Hữu Hiếu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex - mã:VGT) cho biết kết quả năm 2025, Vinatex ước tính doanh thu hợp nhất đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng (cao thứ 2 lịch sử chỉ sau năm 2021) bằng 149% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) năm 2025 ước tính công ty đạt 8.696 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ, lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.

Trong nhóm thủy sản, Thực phẩm Sao Ta (FMC) ước tính doanh thu hợp nhất đạt 300,53 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận khả năng hoàn thành kế hoạch 420 tỷ đồng (số liệu cụ thể không công bố).

Trong ngành bất động sản, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco Land (mã: TAL) ước tính doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng (gấp 2,3 lần năm 2024) và lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.﻿

Ngoài ra, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ước tính tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 6.078 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,1%.﻿

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) ghi nhận doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt khoảng 32.007 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch và tăng 11,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.929 tỷ đồng, tương đương 118,6% kế hoạch, tăng 23,6% so với năm 2024. Nộp ngân sách dự kiến đạt 4.350 tỷ đồng, cao hơn 3,1% so với kế hoạch.