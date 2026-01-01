Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinEnergo kiến nghị mở rộng cơ chế DPPA cho trạm sạc xe điện, Bộ Công Thương trả lời như nào?

08-01-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

VinEnergo đánh giá quy định DPPA hiện tại đang hạn chế sự tham gia các đơn vị tham gia cung cấp dich vụ trạm sạc xe điện, dẫn đến khó khăn trong công cuộc chuyển đổi xanh, giao thông xanh.

VinEnergo, nhánh năng lượng của Vingroup, vừa có ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi cho cơ chế mua bán điện trực tiếp (direct power purchase agreement - DPPA) và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Nói riêng về ngành sạc xe điện, VinEnergo đánh giá quy định hiện tại  (đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên) đang hạn chế sự tham gia các đơn vị tham gia cung cấp dich vụ trạm sạc xe điện. Cụ thể, các đơn vị trạm sạc hầu hết không và không thể đấu nối cấp điện áp từ 22kV trở lên, dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng phát triển hệ thống trạm sạc ảnh hưởng công cuộc chuyển đổi xanh, giao thông xanh.

﻿VinEnergo đề xuất bổ sung khách mua điện có thể trong ngành kinh doanh-dịch vụ hoặc bỏ yêu cầu cấp nối điện áp từ 22 kV trở lên, khi tham gia thông qua lưới điện quốc gia .

Phản hồi ý kiến của VinEnergo, Bộ Công Thương cho biết dự thảo nghị định đã mở rộng DPPA cho thêm nhiều đối tượng được tham gia, tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ
cao, khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu đô thị, khu thương mại tự do.

Bộ cũng cho biết đã có báo cáo về việc đơn vị bán lẻ điện tại khu đô thị, khu thương mại tự do theo hướng chỉ cho phép tham gia mua bán điện  trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng﻿ .

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, VinEnergo cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿ Đây là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong hệ sinh thái Vingroup.

Trí Đức

markettimes.vn

