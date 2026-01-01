Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Tại dự thảo cũ hồi tháng 9/2025, riêng cho cá cược bóng đá quốc tế, dự thảo quy định chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Về điều kiện, doanh nghiệp thí điểm phải ﻿có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.﻿

Tại dự thảo mới, Bộ Tài chính đã "cởi mở" hơn với ngành nghề đặc biệt này. ﻿Dự thảo mới "Cho phép tối đa 03 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế".

Ngoài ra, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải "Có vốn điều lệ tối thiểu là 2.000 tỷ đồng Việt Nam", tức là gấp đôi so với con số của dự thảo cũ.

﻿Bộ cũng "thoải mái" hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Dự thảo mới nhất quy định "Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào doanh nghiệp, tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc thành viên góp vốn phải có cam kết không chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần trong thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế".

Việc này nhằm huy động nguồn vốn lớn và công nghệ quản lý của nước ngoài.