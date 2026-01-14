Thủ đoạn lừa đảo 13 tỷ đồng của một nữ phó giám đốc

Ngày 14/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1966) 16 năm tù và bị cáo Nguyễn Sỹ Huấn (SN 1963, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật sân bay Buôn Ma Thuột) 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn tại tòa sáng 14/1. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân tự giới thiệu mình là luật sư giỏi, có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo nhà nước cấp cao, có khả năng giải quyết các vụ tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài. Tin tưởng Vân là người có 'thế lực', nhiều cá nhân ký kết thỏa thuận, giao tiền, nhờ bị cáo này làm dịch vụ hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

Khoảng tháng 1/2019, ông N.T.S. gặp Vân nhờ giải quyết tranh chấp đòi lại 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), với chi phí dịch vụ 250 triệu đồng. Sau khi không thực hiện được cam kết, Vân đã hoàn trả số tiền này cho ông S..

Quá trình tiếp xúc, Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ) với giá 10 tỷ đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo này đặt vấn đề mua nhà và tiếp tục khẳng định bản thân có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, thậm chí cho ông S. xem các hình ảnh chụp chung với lãnh đạo (nhưng thực chất đều là ảnh ghép). Vân còn dựng lên câu chuyện việc mua nhà liên quan đến “chỉ đạo cấp trên”, đồng thời khoe có “đường dây” chuyên gỡ rối các vụ việc liên quan đến đất đai.

Khi ông S. hoàn toàn tin tưởng, Vân đưa ra phương án góp vốn giải quyết tranh chấp đất và hứa chia 50% giá trị đất sau khi hoàn tất thủ tục. Hai bên thỏa thuận bán nhà với giá 10 tỷ đồng, trong đó 7,9 tỷ đồng được dùng góp vốn làm giấy chứng nhận. Số tiền chênh lệch 2 tỷ đồng, Vân cam kết hoàn trả lại cho ông S..

Do không có khả năng tài chính và đang nợ nần, Vân nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (người có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Vân) đứng tên mua nhà. Sau khi mua nhà, ông Huấn đem thế chấp, vay ngân hàng 6,4 tỷ đồng. Khi được ngân hàng giải ngân, Vân chỉ chuyển cho ông S.. 2 tỷ đồng, số tiền còn lại bị cáo này sử dụng vào hoạt động công ty, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Vân tiếp tục lừa bà L.T.T. góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng 30.000m² đất tại Đồng Nai, chiếm đoạt thêm 5 tỷ đồng.