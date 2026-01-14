Công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu nông sản đông lạnh ra thế giới chốt ngày chào sàn HOSE, giá tham chiếu 40.900 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, mã ANT).



Theo đó, hơn 24 triệu cổ phiếu ANT sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 20/1/2026. Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên được xác định là 40.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 982 tỷ đồng. Biên độ dao động trong ngày chào sàn là 20%.



Việc đưa ANT lên sàn HOSE đã được cổ đông thông qua thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản kết thúc ngày 4/11/2025. Đến ngày 19/11/2025, HOSE xác nhận đã tiếp nhận đủ hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp.

Ngày 30/12/2025, HOSE ban hành quyết định chấp thuận niêm yết, trong khi HĐQT Antesco cùng ngày cũng phê duyệt mức giá tham chiếu, được tính dựa trên bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm cổ phiếu ANT rời UPCoM.



Antesco có tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang, thành lập từ năm 1975. Trải qua 50 năm phát triển, doanh nghiệp hiện là một trong những nhà chế biến nông sản lớn nhất cả nước và giữ vai trò dẫn dắt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty sở hữu công suất chế biến khoảng 75.000 tấn mỗi năm và được ghi nhận là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu nông sản đông lạnh ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đã phát hành riêng lẻ 3,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Ylang Holdings, với giá 12.900 đồng/cp. Số tiền thu về khoảng 45 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ VietinBank. Sau giao dịch chào bán riêng lẻ, Ylang Holdings nắm giữ 8,1 triệu cổ phần, tương ứng 33,8% vốn điều lệ mới.

Kết phiên giao dịch ngày 14/1, cổ phiếu ANT có giá 19.900 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 957 tỷ đồng.