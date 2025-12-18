Masan Consumer ấn định giá chào sàn HoSE ở 212.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa hơn 8,6 tỷ USD

Masan Consumer ấn định giá chào sàn HoSE ở mức 212.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa hơn 8,6 tỷ USD.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã OTC: MCH), doanh nghiệp đã được chấp thuận niêm yết hơn 1,07 tỷ cổ phiếu. Trên cơ sở mức giá tham chiếu công bố, vốn hóa của Masan Consumer khi chào sàn HoSE ước đạt trên 227.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,62 tỷ USD. Với quy mô này, MCH dự kiến gia nhập nhóm cổ phiếu có thị giá cao nhất trên HoSE như BMP, GEE, VJC,...

Cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến ngày sáng ngày 11/12, thị giá đạt 214.600 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch niếm yết trên sàn HoSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Về Masan Consumer, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2000, là công ty con của Masan và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam. Cái tên Masan Consumer gắn liền với nhiều thương hiệu quen thuộc như nước mắm Chin-su, nước tương Tam Thái Tử, mì ăn liền Omachi, Kokomi, cùng các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Theo báo cáo từ ban lãnh đạo, Masan Consumer hiện dẫn đầu khoảng 80% các ngành hàng FMCG thiết yếu như nước mắm, nước tương, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan và nước tăng lực vị cà phê. Năm thương hiệu chủ lực gồm Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 đều đạt doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm và đóng góp khoảng 70% tăng trưởng doanh thu thuần.

Doanh nghiệp cho biết tốc độ phát triển sản phẩm mới được rút ngắn đáng kể. Nếu thời gian trung bình của ngành vào khoảng hai năm cho một sản phẩm mới, Masan Consumer rút xuống còn 6–12 tháng. Từ năm 2002 đến nay, công ty đã đưa ra thị trường hơn 1.200 sản phẩm mới, với tỷ lệ thành công ước tính khoảng 20%. Giai đoạn 2017–2024, các sản phẩm phát kiến đóng góp khoảng 20% doanh thu, cho thấy vai trò đáng kể của hoạt động R&D trong tăng trưởng chung.

Về phân phối, sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng thông qua mạng lưới gồm khoảng 500.000 điểm bán truyền thống và 10.000 điểm bán hiện đại. Năm 2024, công ty triển khai mô hình phân phối trực tiếp (Retail Supreme), mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các điểm bán từ khu vực đô thị đến nông thôn.

Những nền tảng này giúp Masan Consumer duy trì mức tăng trưởng ổn định trong nhiều năm. Giai đoạn 2017–2024, doanh thu tăng trưởng kép khoảng 13% mỗi năm, còn biên lợi nhuận hoạt động duy trì trên 23%. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép khoảng 20%. Với kết quả tài chính này, doanh nghiệp duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Giai đoạn 2018–2024, tổng giá trị cổ tức tiền mặt đã chi trả đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Masan Consumer đang từng bước hiện thực hóa chiến lược "Go Global", mở rộng dấu ấn tại hơn 26 quốc gia với các sản phẩm như nước mắm, tương ớt, phở, cà phê mang thương hiệu Việt. Doanh thu quốc tế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động tại thị trường nước ngoài đạt khoảng 30% trong năm 2024.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Đăng Quang, cho biết Masan Consumer là 'viên kim cương gia bảo' của Masan, một trong những trụ cột quan trọng của hệ sinh thái tập đoàn, gắn liền với định hướng phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo ông Quang, chiến lược này nhất quán với định hướng được Ban lãnh đạo chia sẻ tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông gần đây.

Lý giải vì sao Masan Consumer được xem là "viên kim cương gia bảo" của Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang cho rằng giá trị của doanh nghiệp được tạo nên từ loạt yếu tố cốt lõi, vượt ra ngoài cách phân loại "4C" của kim cương trong ngành kim hoàn.

Thứ nhất, xét dưới góc độ đầu tư tư nhân, MCH là tài sản tạo dòng tiền lớn và ổn định, với mức cổ tức đều đặn, góp phần củng cố năng lực tài chính của tập đoàn mẹ.

Thứ hai, ở bình diện kinh doanh, giá trị của doanh nghiệp đến từ khả năng tăng trưởng dài hạn. Bối cảnh GDP bình quân đầu người tiến gần 5.000 USD, tầng lớp trung lưu mở rộng cùng xu hướng tiêu dùng cải thiện chất lượng sống cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường trong nước vẫn còn lớn, nhất là tại các thời điểm cao điểm như lễ Tết hay du lịch.

Yếu tố thứ ba theo ông Quang là vị thế dẫn đầu. Masan Consumer giữ thị phần cao trong các ngành hàng trọng yếu, qua đó hưởng lợi phần lớn giá trị lợi nhuận ngành – tương tự mô hình Apple nắm phần lớn lợi nhuận ngành điện thoại dù không dẫn đầu về sản lượng. Doanh nghiệp cũng duy trì kỷ luật tài chính với yêu cầu tỷ suất sinh lời tối thiểu 25% cho các khoản đầu tư mới, giúp bảng cân đối duy trì sức khỏe.

Thứ tư, MCH sở hữu mạng lưới phân phối được đánh giá là một trong những hệ thống bao phủ rộng nhất thị trường, với khoảng 500.000 điểm bán trực tiếp và định hướng mở rộng thông qua hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính cùng Techcombank, qua đó tiếp cận sâu hơn đến khu vực nông thôn.

Cuối cùng, yếu tố được ban lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao chính là năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu – tài sản vô hình nhưng tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Theo ban lãnh đạo, quá trình niêm yết của Masan Consumer được xây dựng trên các yếu tố gồm hệ thống thương hiệu đã định hình trên thị trường, chiến lược tăng trưởng cụ thể, mạng lưới phân phối rộng, mô hình vận hành theo hướng hiện đại và nền tảng tài chính duy trì ổn định trong nhiều năm. Đây là các yếu tố được doanh nghiệp coi là cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn trong thời gian tới.