Nam Tân Uyên sắp chào sàn HoSE với giá tham chiếu 161.470 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán NTC của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Theo đó, gần 24 triệu cổ phiếu NTC sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 28/10/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 161.470 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Trên thị trường chứng khoán, NTC đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 15/10/2025 với thị giá đạt 165.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy mức giá chào sàn trên HoSE thấp hơn 2% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM.

Ảnh minh họa

Trước đó, HoSE cũng đã có văn bản về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu NTC của Nam Tân Uyên.

Có thể thấy NTC là một trong số ít các mã có thị giá ba chữ số trên sàn chứng khoán hiện nay. Doanh nghiệp này có cơ cấu cổ đông khá cô đặc. Tại thời điểm 30/6/2025, Nam Tân Uyên có 3 cổ đông lớn gồm Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (MCK: PHR, sàn HoSE) sở hữu 32,85% vốn điều lệ; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (MCK: GVR, sàn HoSE) sở hữu 20,42% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP, sàn HoSE) sở hữu 19,95% vốn điều lệ; còn lại 26,78% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Trong diễn biến mới đây, ngày 25/9/2025 vừa qua, Nam Tân Uyên đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng). Với mức cổ tức này, tổng số tiền công ty chi trả là 144 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên mang về 277 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 124% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, cũng tăng 29%.

Năm nay, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 60% mục tiêu lợi nhuận năm.