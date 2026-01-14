ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2026 về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.



Theo Quyết định này, ACV sẽ là chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng HKQT Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư). Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành.﻿

﻿Trước đó, đầu tháng 12/2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trình Bộ Xây dựng đề xuất được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành. ACV cho rằng việc tiếp tục triển khai là phù hợp bởi lực lượng nhân sự, máy móc và thiết bị thi công giai đoạn 1 đang hiện hữu trên công trường.



Theo tính toán của ACV, riêng năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đạt khoảng 42 triệu lượt khách, gồm 18 triệu khách quốc tế và 24 triệu khách nội địa. Nếu thực hiện phương án điều phối 80% khách quốc tế và 20% khách nội địa từ Tân Sơn Nhất về Long Thành, ngay khi đưa vào khai thác, Long Thành có thể đạt mức 17–18 triệu lượt khách/năm. Điều này đồng nghĩa chỉ sau 2–3 năm vận hành, công suất 25 triệu khách/năm của giai đoạn 1 sẽ nhanh chóng được lấp đầy.



Vì vậy, ACV cho rằng việc chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trong giai đoạn 2025–2026 là yêu cầu cấp thiết, bám sát nhu cầu thực tế. Đặc biệt, nếu tận dụng lực lượng nhân công, thiết bị và máy móc của các nhà thầu đang thi công, triển khai ngay từ thời điểm hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 (tháng 12-2025, tức mùa khô 2025–2026), dự án sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí huy động mới, đồng thời kế thừa quy trình và kinh nghiệm vừa tích lũy ở giai đoạn 1.