Một doanh nghiệp sản xuất ô tô nội địa báo lỗ 15 năm liên tiếp, lỗ lũy kế hơn 360 tỷ, âm vốn chủ sở hữu

CTCP Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Trong quý 4/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 27,5 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần bứt phá lên mức gần 116 tỷ đồng, cao gấp 5,1 lần so với kết quả của năm trước đó. Đây là mức doanh thu năm lớn nhất của GGG trong vòng 10 năm, kể từ năm 2016 tới nay.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng đột biến về doanh thu vẫn chưa thể giúp GGG thoát lỗ do vẫn kinh doanh dưới giá vốn.

Trong quý 4, công ty lỗ gộp hơn 510 triệu đồng và ﻿trong năm 2025, công ty lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ gộp hơn 6 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ các chi phí, GGG báo lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong quý 4 và lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 15 liên tiếp GGG báo lỗ.

Lỗ lũy kế của công ty ﻿tại ngày 31/12/2025 đã lên đến hơn 360 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 66 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2025, tổng tài sản của GGG ở mức gần 20 tỷ đồng, tương ứng giảm 41% so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chính đến từ việc hàng tồn kho giảm tới 82%, giảm từ gần 13 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến cuối năm ở mức 86 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay tài chính chiếm hơn 57 tỷ đồng.

Ô tô Giải Phóng được thành lập vào ngày năm 2001 với tên ban đầu của doanh nghiệp này là CTCP Cơ điện Hà Giang.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải; Kinh doanh ô tô; Thiết kế đóng mới, thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ và Đóng mới, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.

Bên cạnh ngành nghề kinh doanh chính, tận dụng lợi thế nằm trong khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Cách cửa khẩu gần 2 km), Công ty triển khai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho vận và các dịch vụ hậu cần kèm theo (Logistic), dịch vụ xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hiện công ty đang có ﻿một nhà máy lắp ráp tại tỉnh Tuyên Quang, có quy mô 70.000m2, công suất 5.000 xe/năm. Ô tô Giải Phóng đã đưa cổ phiếu GGG niêm yết trên HNX vào năm 2009 tuy nhiên đã bị hủy niêm yết và giao dịch trên UPCoM kể từ cuối năm 2013 do thua lỗ liên tiếp.