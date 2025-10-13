Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từng được Shark Bình chốt deal: Coolmate hiện thuộc về ai?

13-10-2025 - 16:11 PM | Doanh nghiệp

Coolmate là thương hiệu thời trang của Công ty TNHH Fastech Asia do một nhóm bạn trẻ khởi nghiệp năm 2019. Đến nay doanh nghiệp này thuộc sở hữu 100% vốn nước ngoài.

Coolmate là thương hiệu thời trang nam thuộc sở hữu của Công ty TNHH Fastech Asia. Đây là một startup thời trang chuyên bán hàng qua kênh thương mại điện tử.

Xuất hiện từ năm 2019 nhưng phải đến năm 2021, Coolmate mới nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ mùa 4 và được "shark Bình" chốt deal 500.000 USD cho 12,5% cổ phần (bao gồm 2,5% cổ phần tư vấn).

Ông Phạm Chí Nhu, Giám đốc doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Coolmate

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Fastech Asia tiền thân là Công ty cổ phần Fastech Asia được thành lập vào tháng 2/2019 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Ô Màu Xanh góp 100 triệu đồng, sở hữu 5% cổ phần; Nguyễn Hoài Xuân Lan, Nguyễn Xuân Hùng mỗi người góp 200 triệu đồng, tương ứng sở hữu 10% cổ phần/người; Nguyễn Văn Hiệp góp 300 triệu đồng, sở hữu 15% cổ phần; Nguyễn Xuân Đông góp 400 triệu, sở hữu 20% cổ phần và Phạm Chí Nhu góp 800 triệu, sở hữu 40% cổ phần còn lại.

Công ty cổ phần Ô Màu Xanh được thành lập vào tháng 10/2017, tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Macks Việt Nam với vốn điều lệ 100 triệu đồng, thuộc sở hữu của ông Phạm Chí Nhu. Công ty cũng đăng ký ngành nghề bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da...

Đến tháng 9/2018, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Ô Màu Xanh đồng thời tiến hành nâng vốn lên mức 1 tỷ đồng. Trong đó, Giám đốc Phạm Chí Nhu nắm 65%, Nguyễn Hoài Xuân Lan góp 5%; Nguyễn Xuân Đông sở hữu 30% cổ phần.

Đến tháng 12/2024, công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH Ô Màu Xanh. Chủ sở hữu doanh nghiệp đồng thời giữ chức Giám đốc là bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1985).

Tháng 4/2021, Fastech Asia chính thức chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần thành công ty TNHH. Đến tháng 9/2021, Công ty TNHH Fastech Asia tiến hành nâng vốn điều lệ từ mức 2 tỷ đồng lên thành 10 tỷ đồng; rồi tiếp tục nâng lên thành 20 tỷ đồng vào tháng 7/2022. Đến tháng 10/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp này cán mốc 70 tỷ đồng.

Vào tháng 1/2023, vốn điều lệ của Công ty TNHH Fastech Asia đạt hơn 123 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong những lần thay đổi vốn điều lệ trên, 100% vốn của doanh nghiệp là vốn nước ngoài.

Vào tháng 10/2024, Coolmate công bố huy động thành công 6 triệu USD và hoàn tất vòng gọi vốn Series B. Vòng gọi vốn này do quỹ đầu tư Vertex Ventures SEA & India dẫn dắt, với sự tham gia của Kairous Capital.

Sau công bố trên, đến tháng 11/2024, Fastech Asia tăng vốn điều lệ lên mức hơn 248 tỷ đồng vẫn thuộc sở hữu 100% nước ngoài. Ông Phạm Chí Nhu (SN 1991) giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, đồng thời là người được ủy quyền đại diện 100% vốn góp của chủ sở hữu.


