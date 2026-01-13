May Việt Tiến đạt doanh thu hơn 18.500 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 14%, thưởng Tết 23 triệu đồng

Tiền thân là Xí nghiệp May Việt Tiến được tiếp quản từ Thái Bình Dương Kỹ nghệ Công ty sau ngày thống nhất đất nước, trải qua 50 năm, Việt Tiến đã trở thành "anh cả" của ngành dệt may Việt Nam.

Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái khổng lồ với hơn 30.000 lao động, diện tích nhà xưởng trên 500.000 m² và mạng lưới 1.390 cửa hàng, đại lý phủ sóng toàn quốc.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT cho biết, kết thúc năm tài chính 2025, Việt Tiến ghi nhận tổng doanh thu toàn hệ thống ước đạt 18.500 tỷ đồng.

Trong đó, riêng công ty mẹ ước đạt 11.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt toàn hệ thống. Tổng kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 31/12/2025 đạt gần 800 triệu USD, với các thị trường chủ lực gồm Mỹ, EU, Nhật Bản và các nước trong khối CPTPP.

Về cơ cấu nguồn thu hiện tại, thị trường nội địa đang đóng góp khoảng 1.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng doanh thu toàn hệ thống.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, mức tăng trưởng năm 2025 ghi nhận ước trên 14% so với mức thực hiện hơn 430 tỷ đồng của năm 2024, tương ứng đạt khoảng 490 tỷ đồng.

Lộ trình cán mốc 1 tỷ USD vào năm 2030

Tại sự kiện, Chủ tịch Vũ Đức Giang đã phác thảo chi tiết "bản đồ chiến lược" cho giai đoạn 5 năm tới (2026 - 2030) với mục tiêu tối thượng là đưa quy mô doanh thu chạm ngưỡng 1 tỷ USD.

Động lực cho chặng đường mới này được xây dựng dựa trên 5 trụ cột cốt lõi đã được kiểm chứng, bao gồm việc duy trì đà tăng trưởng quy mô sản xuất, đầu tư linh hoạt về vùng sâu vùng xa, ưu tiên tuyệt đối cho công nghệ và xanh hóa, củng cố quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược như Nike (đối tác đang chiếm gần 30% năng lực sản xuất) và Uniqlo, kiên định chính sách lấy con người làm trung tâm.

Không chấp nhận dừng lại ở biên lợi nhuận mỏng của mô hình gia công (CMT), Việt Tiến đã tạo bước ngoặt lớn khi đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mẫu Dương Long R&D từ năm 2019. Đây được xem là "trái tim" trong chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình ODM (tự thiết kế sản xuất) và OBM (phát triển thương hiệu riêng).

Sở hữu cơ sở vật chất chuẩn quốc tế với phòng Lab hiện đại, sàn catwalk rộng 500m² và showroom trưng bày chuyên nghiệp, Dương Long R&D không chỉ là nơi ứng dụng các công nghệ thiết kế 2D/3D tiên tiến nhất mà còn giúp doanh nghiệp chủ động đón đầu các xu hướng thời trang toàn cầu

Để bứt phá khỏi quy mô hiện hữu, Việt Tiến xác định chiến lược "đa quốc gia hóa" là bước đi tất yếu với kế hoạch đầu tư nhà máy tại Indonesia nhằm tận dụng lợi thế cạnh tranh về chi phí và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận thách thức sống còn trong việc làm chủ chuỗi cung ứng khi các đối thủ quốc tế đã chuyển mạnh sang mô hình DDP (giao hàng đã nộp thuế) và LDP (giao hàng tận kho).

Việc chuyển đổi từ phương thức FOB truyền thống sang trực tiếp vận hành logistics và giao hàng thẳng vào kho tại Mỹ, Nhật Bản được xác định là chìa khóa để bảo vệ biên lợi nhuận trong tương lai.

Song song đó, dựa trên nền tảng tài chính tích lũy, Việt Tiến sẽ mở rộng hệ sinh thái sang các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, logistics và thương mại dịch vụ, từng bước chuyển mình thành tập đoàn đa ngành để đa dạng hóa nguồn thu.

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

Công tác nhân sự và chế độ đãi ngộ tiếp tục là điểm sáng trong báo cáo hoạt động năm 2025. Xác định "Con người là trung tâm", trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh nghiệp đã dành ngân sách gần 800 tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi và an sinh xã hội.

Đối với kỳ thưởng Tết năm 2025, bao gồm lương tháng 13 và các khoản thưởng khác, mức chi trả có sự phân hóa rõ rệt theo vùng địa lý để phù hợp với đặc thù thị trường lao động.

Cụ thể, tại khu vực TP.HCM - nơi tập trung lực lượng lao động kỹ thuật cao, bộ phận thiết kế mẫu (R&D) và quản lý đầu não - mức thưởng bình quân ghi nhận 23 triệu đồng/người. Trong khi đó, mức bình quân các nhà máy vệ tinh tại các địa phương đạt khoảng 14 - 15 triệu đồng/người.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ nội địa hóa ở mức 70% để tối ưu hóa các ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Các dự án năng lượng tái tạo cũng được triển khai đồng bộ, đơn cử như hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1.100 kWp tại nhà máy Việt Long Hưng, giúp giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe của thị trường quốc tế.