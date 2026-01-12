Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 dự án cầu với tổng vốn 30.000 tỷ đồng nối Đồng Nai và TP. HCM: Ai được chấp thuận làm chủ đầu tư?

12-01-2026 - 14:56 PM | Doanh nghiệp

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ vốn chủ sở hữu và vốn vay. Sau đó, phần thanh toán của Nhà nước có thể thực hiện bằng nguồn thu đấu giá đất hoặc nguồn vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định chấp thuận liên danh của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã CK: CC1) làm chủ đầu tư hai dự án cầu: cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư (PPP). Vào ngày 15/1 tới, tỉnh này sẽ tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái và dự án cầu Long Hưng.

Cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.300 tỷ đồng, dài gần 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3 km. Dự án thiết kế 8 làn xe, tốc độ khai thác 80 km/h, xuất phát từ đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM) và kết nối về xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch).

Trong khi đó, cầu Long Hưng có quy mô vốn hơn 11.495 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 12 km với phần cầu dài 2,3 km. Tuyến xây dựng nhằm nối trực tiếp Quốc lộ 51 (TP. Biên Hòa) với đường Vành đai 3 (phường Long Phước, TP.HCM), qua đó giảm tải áp lực cho QL1, QL51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Về tài chính dự án, nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ vốn chủ sở hữu và vốn vay. Sau đó, phần thanh toán của Nhà nước có thể thực hiện bằng nguồn thu đấu giá đất hoặc nguồn vốn đầu tư công.

Về phía doanh nghiệp, CC1 vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2025 thống nhất phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 1.110 tỷ đồng cho các dự án PPP.

Trong số này, hơn 849 tỷ đồng (khoảng 76%) sẽ được CC1 dùng để góp vốn cho dự án cầu Cát Lái; phần còn lại gần 261 tỷ đồng dự kiến rót vào cầu Long Hưng.

CC1 cho biết, tính đến nay doanh nghiệp đang triển khai khoảng 70 gói thầu trên phạm vi cả nước. Bên cạnh hai dự án cầu tại Đồng Nai, doanh nghiệp cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội (tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng). Đồng thời CC1 đang góp mặt tại các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, sân bay Đồng Hới, Nhiệt điện Quảng Trạch và Na Dương.

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?

Phụng Tiên

