Cây cầu gần 5.000 tỷ bắc qua sông Thị Vải lập kỷ lục nhịp dài nhất Đông Nam Á: Ai đứng sau?

Sau hơn 2 năm thi công, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối TP.HCM với Đồng Nai đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Hiện công trình bước vào giai đoạn căng cáp dây văng tại hai trụ tháp chính, nơi sở hữu nhịp lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, ngày 4/9, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp đại diện liên danh nhà thầu thi công Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C - thành viên của Trungnam Group) và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên của dự án cầu Phước An.﻿

Cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Khi hoàn thành, công trình rút ngắn gần 30km quãng đường vận chuyển hàng hóa đi miền Tây Nam Bộ, góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài hơn 4,7 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. ﻿

Phần cầu chính dài hơn 1km. Nhịp chính của cầu với khoảng cách giữa hai trụ chính lên đến 250m, lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. ﻿

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 27m, cầu dẫn rộng 23,5m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70km/h.

Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 30.000 DWT, với bề rộng 135 m và tĩnh không 55m lớn nhất Việt Nam, phù hợp tiêu chuẩn thông thuyền quốc tế.

Cầu Phước An cùng với cầu Bình khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang là một trong những cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.879 tỷ đồng, dự án khởi công từ tháng 6/2023.﻿

Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư dự án cầu Phước An) cho biết, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công để hoàn thành hai trụ nhịp chính.

Tính đến giữa tháng 4/2025, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng xây lắp, dự kiến hoàn thành trước hạn 6 tháng, tức cuối năm 2026 (ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027).

Gói thầu quan trọng nhất của dự án là số 39 thi công cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40, bao gồm cả hạng mục điều tiết giao thông thủy, hiện hoàn thành gần 62% giá trị xây lắp.

Gói thầu này do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng & Lắp máy Trung Nam – Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Trung Chính đảm nhận, tổng giá trị hợp đồng hơn 1.803 tỷ đồng.﻿

Công ty Cổ phần Xây dựng & Lắp máy Trung Nam (Trung Nam E&C) là công ty thành viên của Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) - 1 tập đoàn tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam gồm 5 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng, Hạ tầng - Xây dựng, Bất Động sản, Công nghiệp thông tin điện tử.

Trung Nam E&C được thành lập ngày 23/05/2008 và đã tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn cả nước. Trung Nam E&C đã thực hiện các dự án Thủy điện Đồng Nai 2, công suất 70 MW (1.760 tỷ đồng) ; Thủy điện Krông Nô 2&3 (1.230 tỷ đồng); Thủy điện tích năng Bác Ái (5.401 tỷ đồng); nhà máy Điện gió Ninh Thuận (1.420 tỷ đồng); Tòa nhà Trung Nam 11 tầng; dự án Golden Hills (2.992 tỷ đồng); Khu công nghệ cao Đà Nẵng (954 tỷ đồng); cầu vượt nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế (922 tỷ đồng); các trụ T29, T30, T31 dầm chính dây văng cầu Bạch Đằng - Hải Phòng (1.409 tỷ đồng); 7 gói thầu thuộc dự án giải quyết chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 tại TP.HCM (6.564 tỷ đồng); ...﻿

Trung Chính là một trong những công ty xây dựng và phát triển Giao thông được thành lập vào 2007, đến năm 2017, doanh thu của Trung Chính rơi vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trung Chính đã tham gia thi công nhiều công trình giao thông như Cầu Bạch Đằng; cầu Hao Hao, Thanh Hóa; cầu Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói thầu 3B; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-01; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-03; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX1A; ...