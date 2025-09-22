Thủ tướng khen 'kỳ tích' hồi sinh thần tốc cầu Phong Châu của DN Quốc phòng: Tiết kiệm 300 tỷ, xong trong 10 tháng, 5 ngày nữa khánh thành

Theo kế hoạch, ngày 27/9, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Trước đó, ngày 9/9/2024, cơn bão Yagi cuốn trôi trụ T7 cùng hai nhịp dàn thép đã khiến một phần cầu Phong Châu – cây cầu huyết mạch trên quốc lộ 32C – đổ sập. Khoảng 10 phương tiện cùng nhiều người dân đang lưu thông bị cuốn xuống dòng nước xoáy, làm 8 người mất tích, 3 người bị thương. Đây là một trong những sự cố giao thông nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C.

Sau đó, theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, dự án xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng.



Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng) làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.﻿

Cầu mới dài gần 653m, rộng 20,5m, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. ﻿

Trong suốt quá trình xây dựng, lực lượng quân đội, đặc biệt là Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) và Binh đoàn 12, cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục, “vượt nắng, thắng mưa” để nối lại tuyến quốc lộ 32C – huyết mạch giao thông vùng Tây Bắc bị chia cắt sau sự cố sập cầu.

Sau hơn 10 tháng thi công và hợp long vào ngày 27/8, cầu Phong Châu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chính thức thông xe, đưa vào khai thác sử dụng.

Liên quan đến tiến độ triển khai công trình này, ngày 10/9, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng nêu rõ cầu Phong Châu giao đơn vị quân đội làm đã giúp giảm thời gian triển khai từ 1 năm xuống còn 10 tháng và tiết kiệm được 300 tỷ đồng. Nếu công trình được đưa vào vận hành sớm sẽ tiết kiệm được vốn, hiệu quả cao hơn, đem lại lợi ích cho Nhà nước, nhân dân.﻿

Trước đó, ﻿tại buổi kiểm tra ngày 9/8, Thủ tướng Chính phủ đánh giá dự án rút ra nhiều kinh nghiệm quý: sau sự cố sập cầu, Chính phủ xác định tình huống khẩn cấp và cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, qua đó rút ngắn khoảng 3 tháng thi công và tiết kiệm đáng kể chi phí so với dự toán.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và thống nhất sử dụng phần chi phí tiết kiệm được để mở rộng, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.