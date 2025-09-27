Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?

27-09-2025 - 13:38 PM | Doanh nghiệp

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?

Hiện chủ đầu tư đang làm báo cáo trình Bộ Xây dựng để điều chỉnh tiến độ dự án đến tháng 12/2026 sau một thời gian chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng.

Tháng 7/2023, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Hà Nội khởi công Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống. Dự án gồm một cầu đường sắt và một cầu đường bộ, thay thế cho cầu Đuống (từ năm 1902) hiện tại đã xuống cấp.

Dự án thực hiện trên địa bàn phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nay là phường Việt Hưng và xã Phù Đổng. ﻿

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. ﻿

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 1.

Trước đó, phương án kiến trúc có tên "Giao duyên" do Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện đã được lựa chọn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế. ﻿

Đơn vị thi công cầu đường sắt là Liên danh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.﻿

Còn nhà thầu thi công cầu đường bộ vượt sông Đuống là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty cổ phần Cầu 14 - Công ty TNHH thiết bị xây dựng Nam Anh.

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 2.

Sau hơn 2 năm thi công, một số hạng mục đã lộ diện hình hài. ﻿

Theo kế hoạch, trong tháng 10, địa phương sẽ bàn giao được ít nhất 60% mặt bằng và sẽ bàn giao phần còn lại vào cuối năm 2025 để chủ đầu tư triển khai dự án﻿.

Với việc chậm bàn giao mặt bằng khoảng 8 tháng, dự án sẽ lùi tiến độ đến năm sau thay vì năm 2025 như mục tiêu ban đầu. Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đang làm báo cáo trình Bộ Xây dựng để điều chỉnh tiến độ dự án đến tháng 12/2026.﻿

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 3.

Về hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn, tổng chiều dài 700m, cách cầu Đuống hiện nay khoảng 100m về phía hạ lưu.

Trong đó, cầu đường bộ dài 382m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, kết hợp hệ dây văng. Giai đoạn đầu xây dựng một đơn nguyên theo quy hoạch, cầu dẫn rộng 16m, cầu chính rộng 18,5m; tĩnh không đường chui dưới cầu 4,75m.

Phần đường dẫn dài 318m, giai đoạn đầu xây dựng đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, giai đoạn hoàn chỉnh đảm bảo chiều rộng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.﻿

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 4.

Hiện tại, nhà thầu đang triển khai hạng mục trụ tháp T3, T4 dưới sông và chờ mặt bằng để thi công trên bờ.﻿

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 5.

Đối với cầu đường sắt, đơn vị thi công đã lao lắp xong 2 dầm chính và tạm ngừng thi công từ tháng 5 đến hết tháng 10 để đảm bảo quy định về Luật Đê điều trong mùa mưa bão. Do đó, các dầm phụ sẽ được thực hiện từ tháng 11.﻿

Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?- Ảnh 6.

Tiến độ của cầu đường sắt phụ thuộc vào cầu đường bộ. Khi cầu đường bộ thông thì mới tháo dỡ cầu đường sắt, dịch chuyển sang cầu mới.﻿

Sau khi hoàn thành cầu đường bộ và đường sắt vượt sông Đuống, cầu Đuống hiện nay sẽ được dỡ bỏ, xóa điểm nghẽn trên tuyến đường thủy quan trọng nối Việt Trì đến các cảng biển tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Cầu Đuống do người Pháp xây dựng từ năm 1902, vừa đảm nhiệm đường bộ của Quốc lộ 1 vừa là cầu đường sắt tuyến Hà Nội – Đồng Đăng.

Sau chiến tranh, cầu được xây dựng lại nhưng hiện đã lạc hậu, xuống cấp; liên tục phải sửa chữa gây nghẽn trên hành lang đường thủy số 1 của Đồng bằng Bắc Bộ.

Hành lang này dài 250 km, xuất phát từ Quảng Ninh, đi qua sông Đuống tới cảng Việt Trì trên sông Lô, đã được đầu tư nâng cấp, luồng cơ bản đạt cấp 2 cho tàu đến 800 tấn lưu thông.

Tuy nhiên, tĩnh không cầu Đuống chỉ 2,8 m tại thời điểm nước cao, bề rộng khoang thông thuyền chỉ 26 m; vì vậy tàu đến 600 tấn, sà lan chở container 24 TEU (chỉ xếp được 2 lớp) chỉ qua được khi chờ nước xuống.

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)? Nổi bật

Một tập đoàn chi 68 triệu USD mua khu đất 2.000m2 ở trung tâm TP HCM

Một tập đoàn chi 68 triệu USD mua khu đất 2.000m2 ở trung tâm TP HCM Nổi bật

Shark Bình nói thẳng Nhà đầu tư coin: Nếu bán sớm có lãi thì hiếm ai cảm ơn, nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới

Shark Bình nói thẳng Nhà đầu tư coin: Nếu bán sớm có lãi thì hiếm ai cảm ơn, nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới

09:23 , 27/09/2025
VNSteel muốn thoái vốn tại Thép Vicasa - VNSteel

VNSteel muốn thoái vốn tại Thép Vicasa - VNSteel

09:21 , 27/09/2025
Một doanh nghiệp muốn 'thế chân' Lotte làm dự án tỷ đô, Sở Tài chính lên tiếng

Một doanh nghiệp muốn 'thế chân' Lotte làm dự án tỷ đô, Sở Tài chính lên tiếng

08:18 , 27/09/2025
Đã có dự thảo về cá cược đua ngựa, hiện tại Việt Nam đang có trường đua ngựa nổi bật nào?

Đã có dự thảo về cá cược đua ngựa, hiện tại Việt Nam đang có trường đua ngựa nổi bật nào?

08:11 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên