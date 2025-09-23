Siêu dự án gần 33.000 tỷ nối thẳng Hà Nội tới dự án 1.900ha: "Ông lớn" nào muốn rót vốn?

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với trung tâm Thủ đô. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với tổng vốn dự kiến 32.970 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, công trình nhằm hình thành tuyến kết nối ngắn nhất, hiện đại nhất từ sân bay Gia Bình về Hà Nội, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, nâng cao hiệu quả logistics, thương mại điện tử, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ các chuyến bay chuyên cơ và hoạt động đối ngoại quốc tế.

Dự án gồm đoạn tuyến mới dài 7 km từ ranh giới Bắc Ninh đến cao tốc Hà Nội – Hạ Long và Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3; đoạn tuyến trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và Vành đai 3 dài 6,55 km sẽ mở rộng từ 35 m lên 120 m.

Ngoài ra có 2 nhánh rẽ (khoảng 2,5 km mỗi nhánh, rộng 14 m, 3 làn xe) kết nối trực tiếp giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên. Tổng nhu cầu đất khoảng 290 ha.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) và hai phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh).

Dự kiến dự án triển khai giai đoạn 2025 - 2026. Dự án sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất hơn 720 ha tại Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha, sơ bộ gồm: Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 266ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, Khu đất số 2 tại xã Thuận An, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 134ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông và Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 323,3ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group).

UBND TP Hà Nội nhận định dự án là cần thiết, phù hợp quy hoạch, và kiến nghị HĐND thành phố sớm phê duyệt để triển khai. Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 29/9.

Phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Cách Hà Nội khoảng 40 km, cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã chính thức khởi công ngày 19/8/2025. Theo kế hoạch, sân bay sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2026, kịp phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Sân bay Gia Bình có quy mô 1.900 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 120.800 tỷ đồng. Xét về diện tích, công trình này lớn hơn cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Theo quy hoạch, Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác bao gồm tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu. Đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm, công suất khoảng 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.