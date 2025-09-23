Đẩy nhanh tiến độ để sân bay Long Thành bay kỹ thuật vào ngày 19-12

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ, UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các dự án thành phần thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công các hạng mục công trình, gói thầu, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu thi công các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ như đã cam kết.

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, tập trung hoàn thiện các công việc để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19-12-2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho dự án thành phần 3 hoàn thành trong tháng 9.